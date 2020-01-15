Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber geldi!
Evde düşüp kaburgasını kıran, ardından kaçış sendromu hastalığının nüksetmesiyle 235 günlük yaşam mücadelesi veren son olarak iki beyin damarı birden tıkanan Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz hafta yeniden hastanelik oldu. Snob Magazin'in özel haberine göre; Mehmet Ali Erbil, yoğun bakımdan çıktı
15.01.2020 19:41 | Son Güncelleme: 15.01.2020 19:41
ÖZEL HABER& ;| Mehmet Ali Erbil'in Maslak'ta kaldığı özel hastanede karşılaştığımız şarkıcı Ercan Avşar, "Mehmet Ali Erbil yoğun bakımdan çıktı. Bu gelişme hepimizi mutlu etti. Erbil'in sağlık durumuna dair gelişmeleri yakından takip ediyoruz." dedi.
Erbil'in hastanedeki tedavisi bir süre daha devam edecek.
Kaynak: Snob Magazin
HABER YORUMLARI