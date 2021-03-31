Mehdi öldü mü? Mehdi ölüyor mu?
TV8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'de Mehdi'nin durumu merak ediliyor. Mehdi ölüyor mu, şeklinde aramalar yapılırken Mehdi diziden ayrılıyor mu ve Mehdi yok mu gibi konular da merak edildi. Peki, Mehdi ölüyor mu?
İbrahim Çelikkol'un canlandırdığı Mehdi karakterinin Doğduğun Ev kaderindir dizisindeki akıbeti merak ediliyor. Mehdi ölüyor mu, konusu merak edilirken dizide Mehdinin devam edip etmeyeceği araştırıldı. Peki, Mehdi ölüyor mu?
MEHDİ ÖLÜYOR MU?
TV8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir, İbrahim Çelikkol ile yollarını ayırıyor. Ünlü oyuncu, gelecek bölümde iddialı yapıma ölerek veda edecek.
Ancak TV8 ekranlarından izleyici ile buluşan dizi, hayranlarının karşısına üzecek bir haberle çıktı. Dizinin başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol'un 31 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan bölümünde vurularak öldürüleceği öğrenildi. İddialı yapımda Mehdi karakterine hayat veren Çelikkol, hikaye gereği kısa süre içinde dizide büyük bir değişim yaşamıştı.