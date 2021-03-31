Mehdi öldü mü? Mehdi ölüyor mu?

TV8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'de Mehdi'nin durumu merak ediliyor. Mehdi ölüyor mu, şeklinde aramalar yapılırken Mehdi diziden ayrılıyor mu ve Mehdi yok mu gibi konular da merak edildi. Peki, Mehdi ölüyor mu?