Mehdi öldü mü? Mehdi ölüyor mu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mehdi öldü mü? Mehdi ölüyor mu?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Mehdi öldü mü? Mehdi ölüyor mu?

TV8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'de Mehdi'nin durumu merak ediliyor. Mehdi ölüyor mu, şeklinde aramalar yapılırken Mehdi diziden ayrılıyor mu ve Mehdi yok mu gibi konular da merak edildi. Peki, Mehdi ölüyor mu?

İbrahim Çelikkol'un canlandırdığı Mehdi karakterinin Doğduğun Ev kaderindir dizisindeki akıbeti merak ediliyor. Mehdi ölüyor mu, konusu merak edilirken dizide Mehdinin devam edip etmeyeceği araştırıldı. Peki, Mehdi ölüyor mu?

MEHDİ ÖLÜYOR MU?

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir, İbrahim Çelikkol ile yollarını ayırıyor. Ünlü oyuncu, gelecek bölümde iddialı yapıma ölerek veda edecek.

Ancak TV8 ekranlarından izleyici ile buluşan dizi, hayranlarının karşısına üzecek bir haberle çıktı. Dizinin başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol'un 31 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan bölümünde vurularak öldürüleceği öğrenildi. İddialı yapımda Mehdi karakterine hayat veren Çelikkol, hikaye gereği kısa süre içinde dizide büyük bir değişim yaşamıştı.

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Hayati Yazıcı Ali İhsan Yavuz Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hazal Kaya Bahar Candan Cemal Can Canseven Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Dünya Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mehdi öldü mü? Mehdi ölüyor mu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 21:31:43. #1.15#
title