Meghan Markle'ın 28 yaşındaki yeğeni çırılçıplak gözaltına alındı

02.10.2019 16:06

Geçen Perşembe günü, cadde üzerinde sadece bir havlu ile aşırı derecede sarhoş bir şekilde küfür ederek yürürken görüntülenen Thomas'ı vatandaşların ihbar etmesi üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

ÇIRILÇIPLAK GÖZALTINA ALINDI

Gözaltı sırasında polise karşı koymaya çalışırken üzerindeki havlunun düşmesi sonucu çırılçıplak kaldı.Hollywood'da ünlü bir otelin yakınında meydana gelen olayı başka bir turist cep telefonuna kaydetti.

KÜFÜR EDİNCE GÖZALTINA ALDIKLARINI SÖYLEDİLER

Polis yetkilileri, ihbar üzerine Thomas'ı uyarmak istediklerini, Thomas'ın kendilerine küfür edince aralarında arbede çıktığını ve arbebede sırasında bir polis memurunun ayağından yaralanmasından sonra Thomas'ı gözaltına aldığını söylediler.

KEFALETLE SERBEST KALDI

Polis, arabasında bile polise hakaret etmeye devam eden Thomas, önce hastaneye kaldırıldı daha sonra Pazartesi gününe kadar gözaltında tutulduktan sonra 25 bin dolar kefalet ile serbest bırakıldı.