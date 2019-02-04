Medical Park Acil Servisinde Skandal! Gelen Hastalardan Muayene Ücreti Talep Edildi, Ödemeyenler Geri Gönderildi

Medical Park Hastaneler Grubuna bağlı bir hastanenin acil servisine giden bir hasta, hastane yetkililerinin muayene ücreti talebini reddedince hastaneden geri gönderildi.

"HASTALARDAN KESİNLİKLE ÜCRET TALEP EDİLMEYECEK"

Medical Park Hastanesi, Sağlık Bakanlığının, "Kamu ve özel hastaneler kendilerine başvuran veya ambulans ve sevkle getirilen tüm acil vakaları sağlık güvencesi ve ödeme gücü olup olmadığına bakmaksızın kabul edecek. Kamu hastaneleri gibi özel hastaneler de acile gelen hastalardan kesinlikle ücret talep edemeyecek." düzenlemesine rağmen acil servise gelen hastalardan muayene ücreti talep etmeye devam ediyor.

MUAYENE ÜCRETİNİ ÖDEMEYİ REDDEDEN HASTA GERİ GÖNDERİLDİ

Son olarak acil servise gelen bir hasta, Medical Park yetkilileri tarafından talep edilen muayene ücretini ödemeyi reddetmesi sonucu hiçbir müdahale yapılmadan acil servisten geri gönderildi.

Hastane yönetimi konu ile ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.