Meclis'ten çekilme kararı alıp almayacağı merak edilen HDP, erken seçim çağrısı yaptı

20.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 20.11.2019 15:11

Yerel seçimlerde kazandıkları belediyelere kayyum atanmasının ardından tepki gösteren ve Meclis'ten çekilme kararı alması beklenen HDP, basın açıklaması yaptı. Eş genel başkanların düzenlediği basın açıklamasında erken seçim çağrısı yapıldı ve "Buradan hodri meydan diyoruz" ifadelerine yer verildi.

TOPLANTI SONRASI KAMERA KARŞISINA GEÇTİLER

HDP'de eş genel başkanlar Sezai Temelli ve Pervin Buldan, kameralar karşısına geçerek partinin kararını kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada en dikkat çekici kısım ise erken seçim çağrısı oldu.

HDP'DEN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

HDP, kamuoyuna şu çağrıyı yaptı: "AK Parti-MHP İttifakına Çağrımızdır: 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde de görüldüğü gibi çoğunluk desteğini kaybetmiş, toplumsal meşrutiyet zeminini yitirmiş bu iktidar, kayyımlar gibi siyasi darbe yöntemleriyle halkların iradesini gasbederek, hukuk dışı ve gayrimeşru yollarla toplumu daha fazla yönetemez. Türkiye halklarının AK Parti-MHP sultasından kurtulması için 'erken seçim' diyoruz. Bu bir meydan okuma çağrısıdır. Buradan hodri meydan diyoruz! Bütün muhalefeti bu erken seçim talebinin etrafında birleşmeye ve harekete geçmeye çağırıyoruz."