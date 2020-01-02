: Meclis'te oylanacak Libya tezkeresine partiler nasıl bakıyor? İşte partilerin tutumu

02.01.2020 11:31 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:38

TBMM Genel Kurulu, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için bugün olağanüstü toplanıyor. Genel Kurul, saat 14.00'te Meclis Başkanı Şentop başkanlığında açılacak Meclis'te, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Genel Kurul'un tek gündem maddesi olacak.

KİM 'EVET' KİM 'HAYIR' DİYOR

AK Parti ve MHP ve Saadet Partisi tezkereye "evet", CHP ve HDP ise "hayır" oyu vereceklerini açıklamışlardı. İYİ Parti'nin ise tezkereyle ilgili net bir tavrı yok. CHP kaynakları yapılan temaslar sonrası İYİ Parti'nin de tezkereye "hayır" diyeceği görüşünde. Tezkerenin kabulü için TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak oylamaya katılanların salt çoğunluğu yeterli olacak.

Tezkerenin Meclis'ten geçmesi için oylamaya katılan milletvekillerinin salt çoğunluğunun yani yarıdan bir fazlasının 'kabul' oyu kullanması yeterli olacak. AK Parti ve MHP'nin 'kabul', CHP ve HDP'nin 'ret' oyu kullanacağı oylamaya ilişkin İYİ Parti ise, nihai tavrını kritik toplantı öncesi Genel Başkan Meral Akşener'in milletvekilleriyle yapacağı görüşmede belirleyecek.

TÜRK ASKERİ MUHARİP OLACAK MI?

Tezkerenin Libya'ya gidecek olan Türk askerinin muharip güç olmasına imkân tanıyıp tanımayacağına dair tartışmalar ise devam ediyor. Tezkerenin hazırlık çalışmalarına katılan diplomatik kaynaklar, Türk askerinin muharip güç olmayacağını, sadece Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçlerine eğitim vereceğini öne sürmüşlerdi. Yeni yıldan önce tezkereyle ilgili CHP ve İYİ Parti'ye bilgilendirme amaçlı ziyaretlerde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk askerinin çatışmaya girme riskini hatırlatması üzerine, "Olabilecek kötü bir senaryoda böyle riskler var" dediği öğrenilmişti.

LİBYA DESTEK İSTEDİ, ERDOĞAN ''DAVETE İCABET EDERİZ'' DEDİ

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Türkiye'den deniz, kara ve hava askeri desteği talep etti. Libya'nın destek talep etmesinden sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'ya asker gönderme konusunda, "Davet edildiğimiz yere gideriz, edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda bir davet olduğuna göre icabet ederiz." demişti.

Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi Emrullah İşler ise yaptığı açıklamada, "361 yıl ortak geçmişimiz olan Libya'nın Meşru hükümetinden gelen davete Türkiye olarak olumlu cevap vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Bugün de Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMMBaşkanlığı'na sunuldu.

LİBYA'DA NELER OLUYOR?

Libya, Muammer Kaddaf'inin devrilmesiyle başlayan ve 2011 yılından sonra iç savaşa dönüşen Libya'da farklı yönetimler ortaya çıktı. BM, sivillerin zarar gördüğünü belirleterek çatışmaların derhal durması çağrısı yaptı.

2011 yılından beri siyasi istikrar sağlanamayan Libya'da 2014 yılında yapılan seçimlerde siyaset ikiye bölündü. Ülkenin doğusunda Temsilciler Meclisi, batısında ise Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti yer aldı.

Merkezi Trablus'ta bulunan Ulusal Mutabakat Hükümeti, Birleşmiş Milletler, Türkiye veAvrupa Birliği tarafından desteklenirken, Hafter güçlerinin kontrolünde olan Temsilciler Meclis', ise Mısır, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Fransa ve Rusya tarafından destekleniyor.

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