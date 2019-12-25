: Meclis'te Libya'ya asker tezkeresi hazırlığı! Tarih verildi

25.12.2019 00:24 | Son Güncelleme: 25.12.2019 00:39

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasındaki güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırasının TBMM'de kabulünün ardından hükümet, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi yeni yılın ilk günlerinde TBMM'ye göndermeyi planlanıyor.

ERDOĞAN 'ASKER GÖNDEREBİLİRİZ' DEMİŞTİ

Libya ile imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmişti. Öncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Libya'ya asker gönderilebileceğini söylemişti.

TEZKERE ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Bu çerçevede, Libya'ya asker göndermenin yolunu açacak tezkere üzerinde çalışılıyor. 7 Ocak'ta çalışmaya başlayacak Meclis'in ilk mesai konularından birinin Libya tezkeresi olması bekleniyor. AK Parti'nin MYK Toplantısında da gündeme geldi, konu enine boyuna değerlendirildi. Toplantıda, güvenlik ve askeri işbirliği anlaşmasının içinde Libya tezkeresinin de, Libya'ya asker gönderilmesiyle ilgili hususların da yer almasına ilişkin görüşler ifade edildi.

KALIN: MECLİS ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, gazetecilerin, bir tezkere hazırlığı olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine Meclis'in bu konuda bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Kalın'ın sözkonusu soruya verdiği yanıt şöyle:

"Oradaki sıcak gelişmelere bağlı olarak böyle bir tezkere ihtiyacı doğabilir. Meclis de bununla ilgili bir çalışma yürütüyor. Tabii tezkerenin içeriği ile ilgili şu anda benim bir şey söylemem doğru olmaz. Bu Meclis'in yetkisinde. O ihtiyaçlara göre yapılacak anlaşma çerçevesinde şekillenecek bir tezkere.

"Biz prensip olarak meşru uluslararası toplumun tanıdığı Libya hükümetinin ve Libya halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bunun gerektirdiği adımları atmaktan sarfı nazar etmeyiz. Bu askeri eğitim olabilir, başka alanlarda destek şeklinde olabilir, siyasi destek şeklinde olabilir."

LİBYA İLE İKİ ANLAŞMA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

Türkiye ile Libya arasında varılan mutabakat muhtırası sonucunda iki önemli anlaşma imzalanmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da onaylanarak yürürlüğe girmişti. Doğu Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Anlaşma kabul edilmişti. Daha sonra da Meclis'in kapandığı gün, ara vermeden önce Libya ile ikinci bir kritik anlaşma olan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Anlaşması da Meclis'ten geçmişti.

Askeri iş birliği çerçevesinde, Türkiye'nin Libya'da Ani Müdahale Kuvveti kurulmasına destek vermesi öngörülüyor.

Anlaşmada iki ülkenin ortak tatbikat yapabilmesi ve istihbarat paylaşımında bulunması da yer alıyor.

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