MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı Milli Eğitim Bakanlığı, haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini http://personel.meb.gov.tr internet adresinden yayımladı. Yayımlanan listeye göre 60 branşta toplam 19 bin 910 öğretmen ataması gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MB), haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmen atama kontenjanı listesi ile atama takvimini http://personel.meb.gov.tr internet adresinden yayımladı. Bakanlık tarafından yayımlanan listeye göre 60 branşta toplam 19 bin 910 öğretmen ataması gerçekleştirilecek. ATAMA SONUÇLARI 8 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK MEB, sözleşmeli öğretmen kadroları için 1-12 Haziran'da ön başvuru alacak, sözlü sınavı 6-25 Temmuz'da yapacak, atama sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak.