MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı
Milli Eğitim Bakanlığı, haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini http://personel.meb.gov.tr internet adresinden yayımladı. Yayımlanan listeye göre 60 branşta toplam 19 bin 910 öğretmen ataması gerçekleştirilecek.
03.04.2020 18:20 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:22
Milli Eğitim Bakanlığı (MB), haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmen atama kontenjanı listesi ile atama takvimini http://personel.meb.gov.tr internet adresinden yayımladı. Bakanlık tarafından yayımlanan listeye göre 60 branşta toplam 19 bin 910 öğretmen ataması gerçekleştirilecek.
ATAMA SONUÇLARI 8 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK
MEB, sözleşmeli öğretmen kadroları için 1-12 Haziran'da ön başvuru alacak, sözlü sınavı 6-25 Temmuz'da yapacak, atama sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak.