MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Öğretmen dizisine tepki gösterdi: Fiyasko

05.03.2020 15:59 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:13

FOX TV'nin merakla beklenen gençlik dizisi Öğretmen, ilk bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Liselerdeki öğrencilerin davranışlarına ayna tutan bir yapım olan Öğretmen dizisi ilk bölümüyle herkes tarafından beğenilirken MEB çalışanından tepki geldi.

"İÇERİĞİ TAM BİR FİYASKO"

MedYapım ve MF Yapım'ın yapımcılığını beraber üstlendiği Öğretmen dizisinin ilk bölümü yayınlandı. İlk bölüm izleyiciler tarafından yoğun ilgi görürken diziye Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu'dan tepki geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Aydoğdu, "Öğretmen ne olursa olsun, sevgi çınarıdır. Kızarken bile o duyguyu sevgiyle besler. Şefkat ve edeple terbiye edendir, psikopat değildir. Adı: Öğretmen İçeriği sadece ve sadece kocaman bir fiyasko" dedi.

İZLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI

İlk bölümündeki giriş sahnesi ve sonrası yaşanan gelişmelerle izleyiciyi ekrana kilitleyen dizi, sosyal medya kullanıcılarının takdirini topladı. Birçok sosyal medya kullanıcısı diziyi çok beğendiklerini söyleyerek binlerce paylaşım yaptı.İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç, Serkan Keskin ve Şerif Erol gibi önemli isimlerin kadrosunda olduğu dizi, ilk bölümüyle Twitter'da gündem oldu.

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