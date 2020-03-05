MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Öğretmen dizisine tepki gösterdi: Fiyasko
Milli Eğitim Bakanlığı'nda Personel Genel Müdürü olarak çalışan Hamza Aydoğdu, dün akşam ilk bölümü yayınlanan Öğretmen dizisine "Öğretmen psikopat değildir. İçerik sadece kocaman bir fiyasko" diyerek tepi gösterdi.
FOX TV'nin merakla beklenen gençlik dizisi Öğretmen, ilk bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Liselerdeki öğrencilerin davranışlarına ayna tutan bir yapım olan Öğretmen dizisi ilk bölümüyle herkes tarafından beğenilirken MEB çalışanından tepki geldi.
"İÇERİĞİ TAM BİR FİYASKO"
MedYapım ve MF Yapım'ın yapımcılığını beraber üstlendiği Öğretmen dizisinin ilk bölümü yayınlandı. İlk bölüm izleyiciler tarafından yoğun ilgi görürken diziye Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu'dan tepki geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Aydoğdu, "Öğretmen ne olursa olsun, sevgi çınarıdır. Kızarken bile o duyguyu sevgiyle besler. Şefkat ve edeple terbiye edendir, psikopat değildir. Adı: Öğretmen İçeriği sadece ve sadece kocaman bir fiyasko" dedi.
İZLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI
İlk bölümündeki giriş sahnesi ve sonrası yaşanan gelişmelerle izleyiciyi ekrana kilitleyen dizi, sosyal medya kullanıcılarının takdirini topladı. Birçok sosyal medya kullanıcısı diziyi çok beğendiklerini söyleyerek binlerce paylaşım yaptı.İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç, Serkan Keskin ve Şerif Erol gibi önemli isimlerin kadrosunda olduğu dizi, ilk bölümüyle Twitter'da gündem oldu.
Haber Videosu: Hamza Aydoğdu, Öğretmen dizisine tepki gösterdi: Fiyasko
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Keşke her öğretmen Hamza beyin dediği gibi olsa hepimiz ordinaryus olurduk. Senden bişey olmaz demeyi bırakmaları gerek önceCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kardesim dizi ve filme gercek gibi degil dizi film diye bakin her seye bir sey bulmak sacmalik o zaman hic film yapilmasin filmi gercek sanacak kadar beyinsiz var ise yapacak bir sey yok da ne yapalim hic film yapilmasin o zaman amma dunya da cikan her filme agzi acik bakarim ne guzel olmus derler kendi dizi ve fimlerimize bir suru sey bulurum gerci diziler cok sapik konusu filmler ise bol kufurlu zaten dunya da biz den fazla kufurlu seye bakan ulke nadir o kadar kufure ne gerek varCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bu dizi fok tv de değilde b aşka kanalda olsaydı öğretmenler aynı tepkiyi verirmiydi?asla diyorum. tv dizisinde bile siyasete göre beğeni /beğenmeme söz konusu. hele öğretmenler mi?geçiniz 4 e imza atılmasına tepki veremeyenler biz diziye mi tepsi verecek?korkarlar.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BİREBİR ZAMANINDA ÖĞRETMENİ TARAFINDAN SINIF-STATÜ AYRIMI YAPILAN BİR MAĞDUR OLARAK SÖYLÜYORUM. KİMSE KUSURSUZ DEĞİLDİR. BU ÖĞRETMEN BİLE OLSA. . .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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HEMEN TEPKİ GÖSTERİN NE OLDU NEDEN TEPKİ NEYE TEPKİ O KADAR ÇOK TEPKİ GÖSTERİLECEK OLAY DURUM VARKEN ÜLKEMİZDE BİR DİZİ YE FİLME ORDAKİ KARAKTEREMİ TEPKİ ?Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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KAFANIZA GÖRE ASKER POLİS ÖĞRETMEN DOKTOR MESLEKLERİNİ KUTSALLAŞTIRMAYIN. İŞİNİZİ GÜZEL YAPIYORSANIZ HER İŞ KUTSALDIR. AMA MESLEĞİ KÖTÜYE KULLANMA VARSA NE MESLEK SAHİBİ OLURSANIZ OLUN KOCA Bİ HİÇ OLURR.Cevap Yaz 28 4 Yayından Kaldır
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BU MESLEKLERE KUTSAL DEĞİL DEMEDİM BEN. İŞİNİ LAYIKIYLE YAPARSAN HER MESLEK KUTSALDIR BENCE İŞİNİ MESLEĞİNİ KÖTÜYE KULLANDIĞIN ZAMAN SIKINTI.7 Yayından Kaldır
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kardeşim haklısın ama bunlar cidden kutsal meslekler içeriklerine göre tabiki her meslek her iş değerli ama2 1 Yayından Kaldır
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10 NUMARA DİZİ. ORADA VERİLMEK İSTENEN DERSİ ANLAMAMIŞ MÜDÜRBEY. OLAY ÖGRETMEN DEGİL ORDA. OLAY BAŞKA . SEN DAHA ANLAMADINMI BÜDÜRCÜM :)))Cevap Yaz 22 4 Yayından Kaldır
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sen önce türkçeyi öğren hamza beyCevap Yaz 11 3 Yayından Kaldır