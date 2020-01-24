: MEB'in bastırdığı kitaptaki çizimler tartışma yarattı

24.01.2020 10:13 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:24

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) rehber öğretmenlere hizmet içi eğitim programı kapsamında dağıttığı kitapta, başörtülü kadının olumlu, başı açık kadının ise olumsuz örneklerle resmedilmesi tartışma yarattı. Bakanlık, inceleme başlattı.

Rehber öğretmenlere dağıtılan, "Psikososyal Önleyici Destek Programı" kapsamında hazırlanan kitap, dün bir gazete manşetine "Ayrımcılık çocukların aklına böyle işleniyor" teziyle taşındı. Haberde başı açık kadınların çocuklara cinsel istismar ve şiddet uygular şekilde, başı kapalı kadın figürünün ise şefkat gösterirken resmedildiği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan yazılı açıklamada ise hizmet içi eğitimler için 2017 yılında hazırlanan 'Psikososyal Önleyici Destek Programı' kitabının iddia edildiği gibi öğrencilere yönelik değil, rehberlik öğretmenlerinin mesleki gelişimine kaynak olarak sunulduğu ifade edilerek şöyle denildi:

150 GÖRSELDEN 4'Ü SEÇİLMİŞ

"Hizmet içi eğitimler için 2017 yılında hazırlanan 'Psikososyal Önleyici Destek Programı' kitabı söz konusu haberin manşet bölümünde iddia edildiği gibi öğrencilere yönelik değil, rehberlik öğretmenlerinin mesleki gelişimine kaynak olarak sunulmuştur.

Söz konusu haberde, kitapta yer alan 150'nin üzerindeki görsel içerisinden yalnızca 4 görsel bir araya getirilerek bütünü yansıtmayan maksatlı bir algı oluşturulmak istendiği görülmektedir. Hazırlanan kitap içeriğinde söz konusu haberde iddia edildiği gibi bir algının oluşup oluşmadığının araştırılması için ön değerlendirme ve inceleme çalışmaları başlatılmıştır."

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