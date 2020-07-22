MEB'e bağlı kurum ve okulların kömür ihtiyacını TKİ karşılayacak
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MEB'e bağlı kurum ve okulların kömür ihtiyacını TKİ karşılayacak

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 81 ildeki tüm kurum ve okulların kömür ihtiyacı, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunca (TKİ) karşılanacak.

22.07.2020 15:34 | Son Güncelleme: 22.07.2020 15:46

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 81 ildeki tüm kurum ve okulların kömür ihtiyacı, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunca (TKİ) karşılanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile TKİ Genel Müdürlüğü arasında, Bakanlık binasında protokol imza töreni düzenlendi.

TKİ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Erdoğan, törendeki konuşmasında, Bakanlığa bağlı 81 ildeki tüm kurum ve okulların kömür ihtiyacının, Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından karşılanması amacıyla MEB ile iş birliği yapılacağını belirtti.

Kurum tarafından 2003'ten itibaren Türkiye'deki muhtaç ailelere dağıtılmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bugüne kadar yaklaşık 30 milyon ton kömür dağıtımı yapıldığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"İmzalayacağımız protokol kapsamındaki iş birliğiyle, Kurumumuzun bu konuda sahip olduğu tecrübe kapsamında, aynı hassasiyet ve aynı özveriyle, ülkemizin geleceği evlatlarımızın yetiştirildiği Milli Eğitim Bakanlığımızın okullarının da ısınma amaçlı kömür ihtiyacını inşallah karşılayacağız.

81 ilimizde, 20 binin üzerindeki kurum ve okula toplamda 610 bin ton kömür dağıtılmasına imkan sağlayacak bu kıymetli iş birliğinin, yerli kaynaklarımızın kullanılması ile ülkemiz cari açığının kapatılması adına olumlu katkı sağlayacak olmasının çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Protokolün ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum."

"Milli ekonomiye de önemli bir katkı sağlayacak"

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak da geçmiş yıllarda özellikle kömür alımlarında çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalındığı değerlendirmesinde bulunarak, yapılacak iş birliği sonucunda hem kurumlarının yükünün azalacağını hem de kömür fiyatında yaşanan fiyat dalgalanmalarının bertaraf edilebileceğini söyledi.

Aynı zamanda yerli kaynakların kullanılacak olmasının önemine işaret eden Çolak, "Yerli kaynaklarımızın kullanılacak olması, milli ekonomiye de önemli bir katkı sağlayacaktır. Hem istihdam hem vergi geliri hem de piyasanın canlanması açısından önemli bir ivme kazandıracaktır. Ayrıca döviz çıkışına önemli bir engel teşkil edecek, dövizin ülkemizde kalmasına önemli katkıda bulunacağı aşikar. Okullarımızın ısınma ihtiyacının karşılanmasıyla birlikte milli ve yerli kaynağa da öncelik ve özellik atfedilmesi, bizi son derece mutlu kılıyor." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Erdoğan ve Çolak tarafından iş birliği protokolüne imza atıldı.

MEB'e bağlı kurum ve okulların kömür ihtiyacını TKİ karşılayacak

Kaynak: AA

Manşet

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