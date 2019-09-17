MEB, Mahmut Tuncer'in sözünün mantık kitabına girdiği yönündeki iddiaları yalanladı

MEB, Mahmut Tuncer'in sözünün mantık kitabına girdiği yönündeki iddiaları yalanladı

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in söylediği "Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Halay ise her yere" sözü Mantık kitabına basıldı. Konu hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı, söz konusu kitabın öğrencilere sunulan eğitim materyali olmadığını söyledi.

17.09.2019 12:29
MEB, Mahmut Tuncer'in sözünün mantık kitabına girdiği yönündeki iddiaları yalanladı

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in akıllara kazınan "Halay sizi her yere götürür" cümlesi ve fotoğrafı Mantık kitabına girdi. Kısa sürede sosyal medyada olay olan görüntüler hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

MAHMUT TUNCER MANTIK KİTABINA GİRDİ

Mahmut Tuncer'in tam sayfa fotoğrafı olduğu Mantık kitabında, "Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Halay ise her yere" cümlesi yer aldı.

MEB'DEN DERS KİTABI İDDİALARINI YALANLADI

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, sosyal medyada Mahmut Tuncer'in görseli ve sözleriyle paylaşılan kitapla ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "Sosyal medyadaki paylaşımda yer verilen söz konusu kitap, okullarımızda öğrencilerimize sunulan ders kitabı ve eğitim materyali değildir." ifadelerine yer verildi.

YAYINEVİ BASKIDAN KALDIRILDIĞINI DUYURDU

Günay Yayınları tepki çeken kitapla alakalı Cumhuriyet'e açıklama yaparak kitabın Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olmadığını belirterek "Esprili olduğu için böyle bir görsel kullandık. Baskısı kaldırıldı. Yeni baskıda kullanmadık" dedi.

MEB, Mahmut Tuncer'in sözünün mantık kitabına girdiği yönündeki iddiaları yalanladı
Kaynak: AA
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YORUMLAR (10)

  • NEVA:
    Bundan daha öncekilerden biri yapmis hangisi bilemiyorum. İlkokul birde el yazısıyla başladılar şu anda yazısını okuyamiyorum nasıl ogrendiyse öyle gidiyor. Harfleri normal nasıl yazacağını da bilemiyor. Ders kitabında böyle bir şey espri veya doğrusuna dikkat çekmek için yer alabilir. Bazen bir şeyi tersini söyleyerek ifade edersin.
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  • SABIRLI:
    keşke mantığınızı kullansanız yorum yaparken b noktasına ulaşırdınız halay çekmenize bile razıydık yorum yaparken en azından A noktasından hareket eder sabit kalmazdınız
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  • ZİYA SELÇUK DÜRÜST ADAM:
    SEN HABERİ OKUDUN MU? YOKSA BİLEREK SAFAMI YATIYORSUN İŞİNİZ GÜÇÜNÜZ YALAN DOLAN TAYYİP DÜŞMANLIĞIYLA HER ŞEYİ YAPARSINIZ MİLLİ EĞİTİM BAKANININ ÇOK GÜZEL ŞEYLER YAPTIĞINI ELİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞTIĞINI GÖRMEYECEK KADAR KÖR OLMUŞ SİZİN GÖZÜNÜZ DEĞİL YÜREĞİNİZ
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