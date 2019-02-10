Mazlumder İstanbul Şubesi Genel Kurulu Yapıldı

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) İstanbul Şubesi'nin 14. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Şube'nin genel kurulu, Ali Emiri Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Genel kurulun açılışında konuşan 13. dönem yönetim kurulu başkanı Ali Öner, 1991'de "Kim olursa olsun mazlumdan yana ve kim olursa olsun zalimin karşısında" sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, derneğin kuruluş mefkuresine uygun olarak hak ihlallerini dillendirmeye, üzerine gitmeye, rapor, basın açıklamaları ve eylemleriyle karşı çıkmaya, zulme rıza göstermemeye devam ettiğini anlattı.

MAZLUMDER İstanbul Şubesi 14. dönem şube yönetim kurulu ve denetleme kurulu ile genel merkez genel kurul delege adaylığında tek listenin yarıştığı seçimlerde, Ali Öner başkanlığındaki liste yönetime seçildi.

Kaynak: AA