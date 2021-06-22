MAZLUMDER'den Mısır'daki idam kararlarına tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MAZLUMDER'den Mısır'daki idam kararlarına tepki

MAZLUMDER'den Mısır'daki idam kararlarına tepki
Anadolu Ajansı / Lale Bildirici - Haberler | Güncel

MAZLUMDER, Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında verilen idam cezasının onanmasını kınadı.

MAZLUMDER, Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında verilen idam cezasının onanmasını kınadı.

Derneğin Fatih'te İstanbul Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan MAZLUMDER Genel Sekreteri Kaya Kartal, Mısır'da gerek askeri mahkemelerde gerekse olağanüstü mahkemelerde çok sayıda kişiye idam cezası verildiğini, geçen bir yılda 100'den fazla insanın idam edildiğini hatırlattı.

Kartal, şunları kaydetti:

"Son olarak 14 Haziran 2021 tarihinde Mısır Yüksek Mahkemesi tarafından verilen karar ile 12 kişi hakkında daha idam cezası kesinleşmiştir. Cezaların her an infaz riski bulunmaktadır. Arap Birliği'ni, Afrika Birliği'ni ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nı, sürece aktif bir şekilde müdahil olmaya ve özellikle Arap ve İslam coğrafyasında idamlar konusundaki bu iştahın önüne geçecek adımlar atmaya davet ediyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterini, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserini ve Avrupa Konseyi Başkanını, kurumsal ve ikili görüşmelerle sürece müdahil olmaya ve idamların durdurulması için çaba göstermeye davet ediyoruz."

Toplantıya, MAZLUMDER İstanbul Şube Başkanı Ali Öner, Yönetim Kurulu Üyesi Resul Uzar ile Mısır'da cezaevinde bulunan Hürriyet ve Adalet Partisi Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci'nin eşi ve Mısır'da darbe karşıtı gösteri sırasında vurularak öldürülen Esma el-Biltaci'nin annesi Sena Biltaci de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Bildirici

Şair ve yazar Orhan Seyfi Şirin vefat etti
Şair ve yazar Orhan Seyfi Şirin vefat etti
Son dakika haberi: Mısır'da tren ile otobüs çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
Son dakika haberi: Mısır'da tren ile otobüs çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
'Kuryeyi zorla alıkoyma' davası sonuçlandı! İş insanı İpek Hattat ceza almadı
"Kuryeyi zorla alıkoyma" davası sonuçlandı! İş insanı İpek Hattat ceza almadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Emmanuel Macron Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Selçuk Tekay Kaan Yıldırım Rafet El Roman
Spor Ali Koç Fatih Terim Yiğit Şardan Merih Demiral Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MAZLUMDER'den Mısır'daki idam kararlarına tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 14:09:13. #1.15#

title