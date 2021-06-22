MAZLUMDER'den Mısır'daki idam kararlarına tepki

MAZLUMDER, Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında verilen idam cezasının onanmasını kınadı.

MAZLUMDER, Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında verilen idam cezasının onanmasını kınadı.

Derneğin Fatih'te İstanbul Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan MAZLUMDER Genel Sekreteri Kaya Kartal, Mısır'da gerek askeri mahkemelerde gerekse olağanüstü mahkemelerde çok sayıda kişiye idam cezası verildiğini, geçen bir yılda 100'den fazla insanın idam edildiğini hatırlattı.

Kartal, şunları kaydetti:

"Son olarak 14 Haziran 2021 tarihinde Mısır Yüksek Mahkemesi tarafından verilen karar ile 12 kişi hakkında daha idam cezası kesinleşmiştir. Cezaların her an infaz riski bulunmaktadır. Arap Birliği'ni, Afrika Birliği'ni ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nı, sürece aktif bir şekilde müdahil olmaya ve özellikle Arap ve İslam coğrafyasında idamlar konusundaki bu iştahın önüne geçecek adımlar atmaya davet ediyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterini, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserini ve Avrupa Konseyi Başkanını, kurumsal ve ikili görüşmelerle sürece müdahil olmaya ve idamların durdurulması için çaba göstermeye davet ediyoruz."

Toplantıya, MAZLUMDER İstanbul Şube Başkanı Ali Öner, Yönetim Kurulu Üyesi Resul Uzar ile Mısır'da cezaevinde bulunan Hürriyet ve Adalet Partisi Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci'nin eşi ve Mısır'da darbe karşıtı gösteri sırasında vurularak öldürülen Esma el-Biltaci'nin annesi Sena Biltaci de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Bildirici