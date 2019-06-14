Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden kimdir?

Şarkıcı Mazhar Alanson ile 2003 yılında nikah masasına oturan modacı Biricik Suden, genç kızlaera taş çıkartacak cinsten vücuduyla görenleri şaşkınlığa uğrattı. Peki, Biricik Suden nereli? Biricik Suden hayatı, biyografisi…

BİRİCİK SUDEN KİMDİR?

Başarılı modacı, 1963 yılında İstanbul Yeniköy'de dünyaya geldi. Anne babası Yugoslav göçmeni olan Suden'in, bir abisi vardır. 16 yaşındayken teyzesi Biricik'i evlat edinerek bütün mirasını ona bıraktığından ailesininkinden farklı bir soyada sahiptir. Çocukluğu Yeniköy'de geçti. Dört yaşındayken Cumhuriyet Gazetesi'nden okumayı sökünce okula başladı. Atatürk Kız Lisesi'nden mezun oldu. Nişantaşı'nda LCC (Language and Culture Centre)'de grafik ve illüstrasyon eğitimi aldı. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi'nde İbrahim Safi resim atölyesine devam etti.Gelişimi için 4 yıl da Paris'te kaldı.

BEN BİR GARİP KELOĞLANIM'DA YER ALDI

Biricik Suden, 1976 yılında başrolünde Rüştü Asyalı'nın oynadığı "Ben Bir Garip Keloğlanım" adlı filmde oynadı. 2011 yılında Televizyonda Hayat Bilgisi adlı programı Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç ile birlikte sundu.

DÖRDÜNCÜ EVLİLİĞİNİ MAZHAR ALANSON İLE YAPTI

Suden, 1986 yılında İlker İnanoğlu ile evlendi ve 1988 yılında boşandı. Ardından 1989 yılında Kral TV'nin eski yöneticisi Kerim Sağlam ile evlense de 7 yıl sonra 1996 yılında boşandı. 2001 yılında Mehmet Pisak ile Las Vegas'ta evlendi ve bu evlilikte de aradığını bulamadı. 2003 yılında Mazhar Alanson ile evlendi.