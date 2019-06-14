Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden kimdir?

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden kimdir?

Ünlü müzisyen Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafıyla adından söz ettirmeyi başardı. Güzel tasarımcı, ilerleyen yaşına rağmen kaslı vücuduyla dikkat çekti. Peki, Biricik Suden kimdir, kaç yaşında?

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden kimdir?

Şarkıcı Mazhar Alanson ile 2003 yılında nikah masasına oturan modacı Biricik Suden, genç kızlaera taş çıkartacak cinsten vücuduyla görenleri şaşkınlığa uğrattı. Peki, Biricik Suden nereli? Biricik Suden hayatı, biyografisi…

BİRİCİK SUDEN KİMDİR?

Başarılı modacı, 1963 yılında İstanbul Yeniköy'de dünyaya geldi. Anne babası Yugoslav göçmeni olan Suden'in, bir abisi vardır. 16 yaşındayken teyzesi Biricik'i evlat edinerek bütün mirasını ona bıraktığından ailesininkinden farklı bir soyada sahiptir. Çocukluğu Yeniköy'de geçti. Dört yaşındayken Cumhuriyet Gazetesi'nden okumayı sökünce okula başladı. Atatürk Kız Lisesi'nden mezun oldu. Nişantaşı'nda LCC (Language and Culture Centre)'de grafik ve illüstrasyon eğitimi aldı. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi'nde İbrahim Safi resim atölyesine devam etti.Gelişimi için 4 yıl da Paris'te kaldı.

BEN BİR GARİP KELOĞLANIM'DA YER ALDI

Biricik Suden, 1976 yılında başrolünde Rüştü Asyalı'nın oynadığı "Ben Bir Garip Keloğlanım" adlı filmde oynadı. 2011 yılında Televizyonda Hayat Bilgisi adlı programı Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç ile birlikte sundu.

DÖRDÜNCÜ EVLİLİĞİNİ MAZHAR ALANSON İLE YAPTI

Suden, 1986 yılında İlker İnanoğlu ile evlendi ve 1988 yılında boşandı. Ardından 1989 yılında Kral TV'nin eski yöneticisi Kerim Sağlam ile evlense de 7 yıl sonra 1996 yılında boşandı. 2001 yılında Mehmet Pisak ile Las Vegas'ta evlendi ve bu evlilikte de aradığını bulamadı. 2003 yılında Mazhar Alanson ile evlendi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Son Dakika Haberleri
17:13 Aleyna Tilki, bikinili fotoğrafıyla takipçilerini heyecanlandırdı
16:58 Selin Ciğerci'nin yeni şarkısı "Hikaye" yayınlanır yayınlanmaz olay oldu!
16:28 Arka Sokaklar'ın Aylin'i Özlem Çınar diziye veda ediyor
15:06 Dünyaca ünlü şarkıcı Mariah Carey'in nişanlısını aldattığı görüntüleri ortaya çıktı
14:36 Manga'dan yeni cover ve albüm müjdesi
14:32 Efsane dizi Kanıt'ın yönetmeni ve senaristinden yepyeni bir polisiye macera
14:12 Manga'dan yeni cover ve albüm müjdesi
13:58 Ünlü sanatçı Zeynep Dizdar engelli kızla düet yaptı
13:25 Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Coşkun Göğen 75'inci yaşını kutladı
13:14 Cem Yılmaz ve Defne Samyeli sahneye çıkıp şarkı söyledi
12:15 Serenay Sarıkaya'dan "Alice" klibi
11:33 Alice müzikali'nin sevilen şarkısı Kuzey Yıldızı'na özel klip
11:19 Mazhar Alanson'un 56 yaşındaki eşi Biricik Suden kaslı fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı
11:17 Mazhar Alanson'un 56 yaşındaki eşi Biricik Suden kaslı fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı
10:30 Profesyonellere taş çıkarttı
09:51 Eser-Berfu Yenenler'in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
09:01 Justin Bieber Kafes Dövüşünden 'U' Dönüşü Yaptı!
23:51 Gelin adayı Hanife, neden başını açtığını açıkladı!
23:12 Shakira, pembe bikinili videosuyla takipçilerini mest etti!
21:16 Oyuncu Asuman Dabak, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı!
21:01 10. Quality ödülleri sahiplerini buldu