Mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu saat 17:15 sıralarında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne geldi. İmamoğlu'na eşi ve oğlunun yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu da eşlik etti.

"DEMOKRASİ NEFERLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Burada mazbatasını İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner'den teslim alan İmamoğlu, yaptığı teşekkür konuşmasında "Şehrimize, milletimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İstanbulumuz hem Türkiye'mizin hem Avrupa'nın en büyük kenti. Elbette bu seçim sürecindeyken bütün İstanbul İl Seçim Kurulu çalışanlarına, 39 ilçe seçim kurulu başkanlarına ve çalışanlarına, sandık kurulu üyelerine, tüm siyasi partilerin temsilcilerine, sandıktan çıkan neticeyi milletimizin iradesinin tecelli etmesini sağlayan demokrasi neferlerine teşekkür ediyorum" dedi.

DEVİR-TESLİME DAKİKALAR KALDI

Saat 18.30'da Saraçhane'deki İBB binasında devir-teslim töreni yapılacak ve İmamoğlu mührüne kavuşarak resmen İBB Başkanı olacak.