Mayolu fotoğraflarını paylaşan şarkıcı Göksel, fiziğiyle tam not aldı
Yoğun iş temposuna ara veren şarkıcı Göksel, yaz sezonunu açtı. Şarkıcının yaşına rağmen fit görünen fiziği de takipçilerin tam not aldı.
Şarkılarındaki başarısıyla adından sıkça söz ettiren Göksel, yoğun iş temposuna ara verdi. Yorgunluğunu çıktığı tatilde atan Göksel, hayranlarıyla da mayolu pozlarını paylaşmayıihmal etmedi.
MAYOLU POZLARINI PAYLAŞTI
Hem sesiyle hem fiziğiyle yıllardır dikkatleri üzerine toplayan 47 yaşındaki Göksel, sosyal medya hesabından mayolu pozlarını paylaştı. Göksel, fotoğrafına "Işığımı bulurum inanırsam" notunu yazdı.
HAYRANLARI YORUM YAĞDIRDI
Göksel'in paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Ünlü şarkıcının hayranları paylaşımın altına "Ne kadar güzelsin" yorumları yaptı.
İşte güzel şarkıcı Göksel'in bikinili pozları...
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