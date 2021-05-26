Mayhem Brawler sistem gereksinimleri nelerdir? Türk yapımı dövüş oyunu Mayhem Brawler için çıkış tarihi duyuruldu!

Türk geliştirici Hero Concept, beat 'em up oyunu Mayhem Brawler'ın resmi olarak çıkış tarihi duyurdu. Mayhem Brawler sistem gereksinimleri nelerdir?

Bağımsız Türk oyun geliştiricisiHero Conpect, dün aksiyon dövüş oyunu Mayhem Brawler'ın resmi olarak Ağustos ayında piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Oyun, siz ve arkadaşlarınızın üç oyunculu aksiyon dolu arenada yolunuzdaki herkesi alt üst edeceğiniz bir şekilde tasarladı. Ayrıca, oyunu oynarken 90'ların arcade aksiyon günlerine geri döneceksiniz.

Tamamen Türk geliştiriciler tarafından tasarlanan Mayhem Brawler, 18 Ağustos'ta PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC (Steam) için çıkış yapacak.

MAYHEM BRAWLER TANITIM YAZISI

KORUMAK ve HİZMET ETMEK İÇİN

Süper güçlü kolluk kuvveti Stronghold'un en popüler memurları Dolphin, Star ve Trouble, devriye sırasında aldıkları basit bir ihbarı değerlendirerek kendilerini tüm şehrin kaderini değiştirecek olaylar zincirinin içinde buluyorlar.

ORANTISIZ GÜÇ

Baştan anlaşalım; eğer süper güçlü kanun uygulayıcıların hayatı kolay sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Zira şehir fantezisi temalı Mayhem Brawler'da sokak çetelerinden çok daha ciddi tehditler var. Tek başınıza ya da co-op olarak kombo ve özel yeteneklerinizi kullanarak süper güçlü suçluların çanına ot tıkamalı, kuytu köşelerde gizlenen kurtadamların hiddetinden sakınmalı, sokak büyücülerinin efsunlarına direnmeli ve pis işlerini astlarına yaptıran vampir şirketlerine kafa tutmalısınız.

MAYHEM EVRENİ

Çizgi roman tarzı göz alıcı arkaplanlar, kare kare çizilmiş animasyonlar ve kanınızı kaynatacak müzikler eşliğinde her bir köşesinin anlatacak başka hikayesi olan Mayhem Brawler'da yaptığınız tercihlerle hikayenin akışını şekillendirecek ve nihayetinde 3 farklı sondan birine ulaşacaksınız.

90'ların popüler dövüş oyunları türüne yepyeni bir yorum.

türüne yepyeni bir yorum. 3 oyuncuya kadar çevrimdışı olarak co-op oynayabilme.

Hikayenin akışına tercihlerle yön verebilme.

Yapılan tercihlerle şekillenen tamamen farklı 3 final bölümü.

3 oynanabilir karaktere karşılık 12'si bölüm sonu patronu, toplam 30 farklı rakip.

Elle çizilmiş çizgi roman tarzı arkaplanlar, kare kare çizilip anime edilmiş karakterler ve harika müzikler.

Devasa Mayhem evrenini keşfetmek.

MAYHEM BRAWLER SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400 | AMD Phenom II X4 965

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTS 250 | AMD Radeon HD 6670

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7+

İşlemci: Intel i5+

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 960/ Radeon HD 5750

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

MAYHEM BRAWLER OYNANIŞ FRAGMANI