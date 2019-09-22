'Mavi Kuş ve 'Reis Bey' oyunlarının İBB Şehir Tiyatroları'ndan çıkarılmasına tepki

22.09.2019 13:00

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi'nde "Mavi Kuş", "Reis Bey" ve "Aşk Bir Zamanlar (Gazale)" oyunlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın repertuvarından çıkartılmasına ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Söz konusu oyunların kaldırılmasına tepki gösteren TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, "Necip Fazıl, İskender Pala ve Mustafa Kutlu'nun eserlerinin repertuvardan çıkarılması yerinde bir karar olmamıştır, bu kararı reddediyoruz, benimsemiyoruz, İstanbullular olarak kınıyoruz." dedi.



Necip Fazıl Kısakürek'in Muhsin Ertuğrul döneminde tiyatro eserleri kaleme aldığını hatırlatan Bıyıklı, Mustafa Kutlu'nun da Tükiye'nin ortak bir değeri olduğunu, yazdığı eserlerde ideolojik saplantılara ve partizanlığa yer vermediğini vurguladı. Euronews.com'da Görüntüle