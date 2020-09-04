Mavi balina: Sydney açıklarında 100 yılda 3. kez görüldü Avustralya'da yaban hayatı yetkilileri Sydney açıklarında bir mavi balinanın görüldüğünü bildirdi.

Avustralya'da yaban hayatı yetkilileri Sydney kıyılarında bir mavi balinanın görüldüğünü bildirdi. Bu, mavi balina türünün Sydney açıklarında son 100 yıl içinde muhtemelen üçüncü görülüşü oldu.

Mavi balinanın geçen ay Sydney'in Maroubra bölgesi açılklarında görüldüğü belirtildi.

Ulusal Parklar ve Vahşi Yaşam Hizmetleri (NPWS), "son derece nadir" olan bu olayı doğruladı. Kurum, açıklamasında dünya üzerindeki en büyük hayvanlar olan mavi balinaların nadiren kıyıya bu kadar yakın görüldüğünü söyledi.

NPWS adına konuşan Andrew Marshall, mavi balinanın gezegenin en büyük hayvanı olmasına rağmen normal şartlarda Sydney kıyılarından fark edilmeden geçebileceğini hatırlattı.

Marshall, "Mavi balinalar sık görülen canlılar değildir. Çünkü denizin çok uzağında yaşama eğilimindedirler. Popülasyonları geniş bir alana yayılmıştır. Göçlerine ve habitatlarına dair çok sınırlı veriye sahibiz" diye konuştu.

Balinanın 25 metreden daha uzun ve 100 tondan daha ağır olabileceğini söyleyen Marshall, bir fotoğrafçının balinanın geçişini görüntülediğini duyurdu.

Marshall, bu fotoğraflarla birlikte mavi balina türünün Avustralya açıklarından geçişinin ilk kez doğrulanmış bir kaydının oluşturulduğunu ekledi.

Fotoğrafı çeken ve Instagram hesabından paylaşan Sean Keenan adlı fotoğrafçı, paylaşımında "Büyülendim. Büyük ikramiye vurmuş gibi hissediyorum" dedi.

Nüfusu yaklaşık yüzde 10 artan kambur balinaların aksine, mavi balinaların sayısına ilişkin NPWS'nin elinde bir kayıt yok.

"İşte bu yüzden bunun gibi manzaralar bizler için inanılmaz değerlidir" diyen Marshall sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tür belgeler bu türün nerede yaşadığına dair sahip olduğumuz verileri geliştirmemize faydalı oluyor. Onları korumaya çalışmak için de almamız gereken tedbirlerin neler olduğu konusunda fikir sahibi olmamızı sağlıyor."