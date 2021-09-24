Mavi Balina oyunu, Türkiye'de dahil olmak üzere dünya genelinde birçok gencin ölümüne sebebiyet vermiş ve anne babaları kaygılandıran bir konu haline gelmiştir. Oyun bağımlısı çocuklar için büyük tehlike arz eden oyun beraberinde Mavi Balina oyunu nedir? Mavi Balina oyununun tehlikeleri nelerdir? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Mavi Balina oyunu nedir? Mavi Balina oyununun tehlikeleri nelerdir? Çocuğunuzun Mavi Balina oynadığını nasıl anlarsınız? ayrıntılar haberimizde...

MAVİ BALİNA OYUNU NEDİR?

Mavi Balina Oyunu, "Mavi Balina Challenge" olarak da bilinen ve birçok ülkede varolduğu iddia edilen bir internet oyunudur. İddialara göre oyun 50 bölümden oluşuyor ve son bölümde oyuncunun intihar etmesi isteniyor.

Oyun, ilk olarak 2013 yılında VKontakte isimli sosyal ağda yer alan "F57" isimli bir grup üzerinden yayılmaya başladı. Oyun sebebiyle olduğu iddia edilen ilk intihar 2015 yılında gerçekleşti. Oyunu üniversiteden uzaklaştırılan eski bir psikoloji bölümü öğrencisi olan Philipp Budeikin'in yazdığı sanılmaktadır. Oyun nedeniyle "en az 16 çocuğu intihar etmeye teşvik etmek" suçundan tutuklanan Budeikin, yaptığı açıklamada "toplumu biyolojik atıklardan temizlemek" amacıyla oyunu yaptığını iddia etmiştir. Rus Novaya gazetesine göre oyun nedeniyle gerçekleşen intiharların 130'a ulaştığını iddia etmiştir.

MAVİ BALİNA OYUNUNUN TEHLİKELERİ NELERDİR?

Bu oyuna, sosyal ağlar üzerinden katılan kişilerden, çoğu şiddet içeren 50 talimatı yerine getirmesi isteniyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

50 günlük bir süreyi kapsayan bu komutlar arasında, derin olmayacak şekliyle kol ve bacakların kesilmesi, korku filmlerinin seyredilmesi, belirli bir süre boyunca kimseyle görüşülmemesi, yüksek sesli olarak müzik dinlenilmesi gibi aşamalar yer alıyor.

50. günün sonunda ise kişiye son aşama olan "yüksekten atlayarak ya da kendini asarak intihar etme" komutu veriliyor.

Oyun, "öl nasıl olsa yeniden doğacaksın" fikrini kişiye öğütlüyor. 50 günün sonunda hem duygusal hem de fiziksel olarak pek çok zarar almış çevrim içi oyuncunun, mavi balina türlerinin artık iyileşemeyecek kadar hasta veya yaralı olduklarında kendilerini karaya vurmalarına benzer şekilde intihar etmesi isteniyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

ÇOCUĞUNUZUN MAVİ BALİNA OYNADIĞINI NASIL ANLARSINIZ?

Çocuğun, "Mavi Balina" oynayıp oynamadığını anlamak için davranışlarının yakından gözlemlenmesi gerekiyor.

Çocuklar eğer günlük sürecinden ayrılıyorsa, ruh halinde değişiklik, iletişimde azalma, gece saatlerinde internette dolaşma, umutsuzluk, mutsuzluk, yeme-içme davranışlarında değişiklik gözlemleniyorsa, vücutlarında çeşitli izler, ani öfkelenmeler, korku, uykusuzluk, derslerde başarısızlık ve notlarda düşüş, algılama ve odaklanma problemleri, sosyal uyumsuzluk, saldırganlık düşüncesi, saldırgan duygularda artış, içe dönüklük söz konusuysa, anne-babaların bu hususlara dikkat etmesi önem arz ediyor.

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