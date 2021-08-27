Matrah artırımı uzatıldı mı?
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Matrah artırımı uzatıldı mı?

Matrah artırımı uzatıldı mı?
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Resmi Gazete'de yer alan yapılandırma kararının ardından araştırılan bir diğer başlık ise "Matrah artırımı uzatıldı mı?" oldu. Peki, matrah artırımı nedir? Matrah artırımı neden yapılır?

Matrah artırımı uzatıldı mı? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, matrah artırımı nedir? Matrah artırımı neden yapılır?

MATRAH ARTIRIMI NEDİR?

Matrah, devlete ödenecek olan verginin miktarını belirlemek için baz alınan değere verilen isimdir. Matrah ve vergi artırımı yapılan vergilerde, ilgili yıllar için vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmasını engelliyor. Matrah veya vergi artırarak belli bir tutar ödeniyor, bunun karşılığında incelenmeme garantisi sağlanıyor. Bir kazancın vergi miktarını belirlemek için temel alınan ve giderler kazançtan çıkarıldıktan sonra geriye kalan kısma verilen isimdir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

MATRAH ARTTIRIMI NEDEN YAPILIR?

Vergi incelemeleri, genellikle çok fazla zaman alıyor. Aynı zamanda rapor hazırlamak, geçmiş evrak ve defterleri bulmak çok zaman ve emek kaybına neden oluyor. Bu durumda matrah artışı yaparak tüm bu süreçten muaf tutulabilirsiniz. Bu sayede harcayacağınız zamandan da tasarruf edebilir ve kendi işlerinize odaklanma imkanı bulabilirsiniz.

MATRAH ARTIRIMI UZATILDI MI?

30 Nisan 2021 ve öncesinde bulunan vergi, SGK prim borcu, matrah artırımı, GSS, işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları yeniden yapılandırması için süre uzamış oldu. Borçların yapılandırılması sonrasında ilk taksit ödeme süresi 1 Kasım 2021'den 1 Aralık 2021'e uzatılmış oldu. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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