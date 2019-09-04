İmamoğlu-Soylu tartışmasına Karamollaoğlu da katıldı: Kimseyi perişan etme hakkı İçişleri Bakanı'na verilmemiştir

04.09.2019 14:34

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için söylediği "İşini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz." sözlerine bir tepki de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'dan geldi.

Karamollaoğlu, "Suçluların mutlaka hak ettikleri cezayı almalarını da önemsiyoruz, onu da gerekli görüyoruz ama masum insanların ciddi hiçbir delil olmadan cezalandırılmalarına da seyirci kalamayız." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ŞEHİT DÜŞENLERİ ANDI

Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen askere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar dileyen Karamollaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümünün kutlandığını hatırlatarak Milli Mücadele döneminde gerçekleşen hadiselerin bugün yaşanmaması temennisinde bulundu.

Karamollaoğlu, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başladığını anımsatarak, "Görev başı yapan bütün öğretmenlerimize hem maddi hem de manevi olarak hak ettikleri değeri gördükleri Türkiye temennisiyle görevlerinde başarılar diliyorum. İnşallah bu öğretim yılı böyle bir yıl olur." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE ADALETE GÜVENİN ARTACAĞINA KANAAT OLUŞMADI"

Yeni adli yılın başlaması dolayısıyla bütün yargı çalışanlarını kutlayan Karamollaoğlu, "Türkiye'de adalete olan güvenin artacağına dair bir kanaat henüz toplumda oluşmadı." ifadesini kullandı

Karamollaoğlu, adalet kurumunun ülkede en çok yara alan yapılardan biri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İÇİŞLERİ BAKANI HUZURU SAĞLAMAKLA MÜKELLEFTİR"

"Kanun Hükmünde Kararname mağdurları başta olmak üzere ülkemizde mağdur edilen her kesimin mağduriyetlerinin giderilmesi öncelikli meselemizdir. Elbette suçluların mutlaka hak ettikleri cezayı almalarını da önemsiyoruz, onu da gerekli görüyoruz ama masum insanların ciddi hiçbir delil olmadan cezalandırılmalarına da seyirci kalamayız."Temel Karamollaoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "pejmürde ederiz" ifadelerini ise şu sözlerle değerlendirdi:"Tabii İçişleri Bakanı, İçişleri Bakanı'dır, belediyelerin yöneticisi değildir. Onların yanlış yapıp yapmadıklarını takip edebilir ama hakim de savcı da değildir. Kimseyi perişan etme hakkı da İçişleri Bakanı'na verilmemiştir. İçişleri Bakanı huzuru sağlamakla mükelleftir. Ben bu tip çıkışları hakikaten anlamıyorum. Eğer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir hata işlerse, o hatasından dolayı onu alıp adliyeye götürür. Yoksa onu görevinden alamaz, yerine kayyum atayamaz. Bir prosedür var."

Kaynak: AA