Masterchef yemekleri! Masterchef mücendra pilavı tarifi! Mücendra pilavı nasıl yapılır? Mücendra pilavı tarifi nedir?

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MÜCENDRA PİLAVI MALZEMELERİ NELER?

1 su bardağı yeşil mercimek

4 bardak (1 litre) su

Yarım çay bardağı zeytinyağı (tercihen sıvı yağda kullanabilirsiniz)

3 adet kuru soğan

1 su bardağı pirinç

1 avuç susam

MÜCENDRA PİLAVI NASIL YAPILIR?

Mercimeği 4 bardak suda 10 dakika haşlayın.

Bu sırada başka bir tencereye zeytinyağı koyun ve soğanları içleri piyazlık gibi, yani boyuna değil enine doğru kesin

Uzun yarım daireler halindeki soğanları zeytinyağlı tencereye koyun ve iyice kavurun.

Soğanlar kahverengileşmeye başladığında kavrulmuş miktarın yarısını bir kenara ayırın, kalanının üzerine ise pirinçleri ekleyin ve aynı pilav yapar gibi pirinç şeffaflaşana kadar çevirerek kavurun.

Suyunu koyma vakti geldiğinde, haşladığınız mercimeğin suyundan 2 bardak ekleyin ve karıştırarak pirincin tamamına yayılmasını sağlayın tuz eklemeyi unutmayın. Sonra mercimeği süzüp pilavınıza karıştırın.

Ayırdığımız soğanları iyice kahverengileşene kadar kavurup susamı ekleyerek iyice kavuralım.

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