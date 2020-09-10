MasterChef yemekleri! En güzel Istakoz tarifi! Istakoz nasıl yapılır? Istakoz nedir? Istakozun en değeri yeri neresi? MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Istakoz hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Istakoz hazırladı. Peki, Istakoz tarifi nedir? Istakoz nasıl yapılır? Istakoz nedir?

Deniz ürünü yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif olan Istakoz aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Istakoz tarifi nasıl yapılır? Istakoz nedir? Istakoz nasıl yapılır, Istakoz yapılırken nelere dikkat edilir? İşte en güzel Istakoz tarifi!

EN GÜZEL FIRINDA ISTAKOZ KUYRUĞU TARİFİ

Malzemeler:

1 yemek kaşığı tereyağı, limon suyu, paprika, 4 adet ıstakoz kuyruğu, 2 diş sarımsak, tuz ve karabiber

FIRINDA ISTAKOZ KUYRUĞU YAPILIŞI

Istakoz kuyrukları keskin bir bıçak veya mutfak makası kullanılarak kuyruğun başladığı yere kadar kesilir. Kabuğu iki tarafından tutularak yavaş bir şekilde açın. Istakoz eti tek bir parça halinde dikkatli bir şekilde kabuğundan çıkartmaya dikkat edin. Kuyruk kısmından kabuğa bağlı kalacak şekilde kabuğun üzerine yerleştirin.

Istakozu eti iki taraftan yana doğru açı, kirliyse temizleyin. Istakozları fırın tepsisine yerleştirin. Bir kasede eritilen tereyağı, rende sarımsak, limon suyu, paprika, tuz ve karabiberi karıştırın. Karışımı ıstakozların üzerine sürün. Istakozları yüksek derecedeki fırında 10 dakika boyunca pişirin.

Afiyet olsun.