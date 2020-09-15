MasterChef yemekleri! En güzel Adana Dürüm tarifi! Adana Dürüm tarifi nasıl yapılır?
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MasterChef yemekleri! En güzel Adana Dürüm tarifi! Adana Dürüm tarifi nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Adana Dürüm hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Adana Dürüm hazırladı. Peki, Adana Dürüm tarifi nedir? Adana Dürüm nasıl yapılır? Adana Dürüm nedir?

MasterChef yemekleri! En güzel Adana Dürüm tarifi! Adana Dürüm tarifi nasıl yapılır?
15.09.2020 20:42 | Son Güncelleme: 15.09.2020 20:45

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif olan Adana Dürüm aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Adana Dürüm tarifi nasıl yapılır? Adana Dürüm nedir? Adana Dürüm nasıl yapılır, Adana Ciğer yapılırken nelere dikkat edilir?

ADANA DÜRÜM TARİFİ İÇİN MALZEMELER:

Yarım yemek kaşığı biber salçası, tuz, karabiber, kimyon, toz biber, 500 gr kuzu ciğeri, 100 gr kuyruk yağı, yarım kilo soğan,

ADANA DÜRÜM NASIL YAPILIR?

Öncelikle ciğeri çok fazla zedelemeden rondodan geçirin. Kuyruk yağını da rondodan geçirin.

Ciğeri çok az suyla çevirerek pişirin. Sonra kuyruk yağını ilave edin, biraz kavrulunca ince ince doğradığımız soğanı da ilave edip karıştırın.

Soğanlar ölünce, salçayı, baharatlarını ilave edelim. İyice kavrulunca ocağı kapatıp, ekmekleri ikiye bölüp, önce kavurmayı doğradığımız salatayı dürüm yapıp servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

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