MasterChef yemekleri! En güzel Adana Ciğer tarifi! Adana Ciğer nasıl yapılır? MasterChef'te Adana Ciğer yapıldı, evde klasik Kadı
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MasterChef yemekleri! En güzel Adana Ciğer tarifi! Adana Ciğer nasıl yapılır? MasterChef'te Adana Ciğer yapıldı, evde klasik Kadı

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Adana Ciğer hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Adana Ciğer hazırladı. Peki, Adana Ciğer tarifi nedir? Adana Ciğer nasıl yapılır? Adana Ciğer nedir?

MasterChef yemekleri! En güzel Adana Ciğer tarifi! Adana Ciğer nasıl yapılır? MasterChef'te Adana Ciğer yapıldı, evde klasik Kadı
15.09.2020 00:44 | Son Güncelleme: 15.09.2020 00:48

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif olan Adana Ciğer aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Adana Ciğer tarifi nasıl yapılır? Adana Ciğer nedir? Adana Ciğer nasıl yapılır, Adana Ciğer yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Adana Ciğer yapıldı, evde klasik Adana Ciğer yapıldı! İşte en güzel Adana Ciğer tarifi!

ADANA CİĞER TARİFİ İÇİN MALZEMELER:

Yarım yemek kaşığı biber salçası, tuz, karabiber, kimyon, toz biber, 500 gr kuzu ciğeri, 100 gr kuyruk yağı, yarım kilo soğan,

ADANA CİĞER NASIL YAPILIR?

Öncelikle ciğeri çok fazla zedelemeden rondodan geçirin. Kuyruk yağını da rondodan geçirin.

Ciğeri çok az suyla çevirerek pişirin. Sonra kuyruk yağını ilave edin, biraz kavrulunca ince ince doğradığımız soğanı da ilave edip karıştırın.

Soğanlar ölünce, salçayı, baharatlarını ilave edelim. İyice kavrulunca ocağı kapatıp, ekmekleri ikiye bölüp, önce kavurmayı doğradığımız salatayı dürüm yapıp servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

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