Masterchef yemekleri! Biberli ve peynirli muffin tarifi! Biberli ve peynirli muffin nasıl yapılır? Biberli ve peynirli muffin tarifi nedir?
7 Aralık MasterChef'te yarışmacılar çay saati konsepti üzerine çalıştılar. Menüde Bal kabaklı mini tart, Ekler, Biberli ve peynirli muffin, krokanlı gold çikolatalı pasta, tuzlu kurabiye, sakallı sandviç, vişneli mekik var. Peki, Biberli ve peynirli muffin nasıl yapılır? Biberli ve peynirli muffin malzemeleri nelerdir? İşte 7 Aralık MasterChef 2021 Biberli ve peynirli muffin tarifi, malzemeler ve püf noktası…
Biberli ve peynirli muffin tarifi, Masterchef izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Bu tarifi evinizde denemek isterseniz Biberli ve peynirli muffin tarifi, malzemeler ve püf noktası haberimizde.
BİBERLİ VE PEYNİRLİ MUFFİN MALZEMELERİ
1 adet yumurta
1 su bardağı süt
Yarım su bardağı sıvı yağ
Yarım su bardağı mısır unu
1 su bardağı un
1 çay kaşığı karbonat
Tuz
1 adet kapya biber
5-6 dilim beyaz peynir
BİBERLİ VE PEYNİRLİ MUFFİN NASIL YAPILIR?
Kabımıza yumurta, yağ, süt koyup çırptıktan sonra mısır unu, tuz, un ve karbonatı ekleyip karıştırıyoruz ardından minik doğranmış peynir ve biberi ekliyoruz. Muffin kalıbını margarin ile yağlayıp unladıktan sonra hamurumuzu kalıbın yarısına gelecek kadar koyup üzerine susam dökerek, önceden ısınmış 180 derece fırında 25 dk pişiriyoruz. Bu ölçü ile 12 adet çıktı. Afiyetle
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