MasterChef'ten elenen Onur, gözyaşlarına boğuldu

04.09.2019 10:33

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef, dün akşam eleme bölümüyle ekranlara geldi. Eleme adayını seçen Mustafa'nın sözleri ise jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'yı sinirlendirdi. Yarışmadan elenen isim ile Mehmet Yalçınkaya'nın dialogu ise izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

"HERKES İŞİNE BAKSIN"

Masterchef yarışında ilk eleme adayı olarak potaya atılan isim Mavi takımdan Ekin oldu. Yarışmacılardan Mustafa'nın eleme adayını seçerken Onur için 'Ben şef olarak yemeğini kabul etmezdim' deyince stüdyoda gergin anlar yaşandı. Mehmet Şef, "Bir dakika... Bir dakika... Sen benim gözlerime bir bak bakayım. Sen haddini bileceksin, burada bir yarışmacısın. Gözlerimin içine bak! Siz yarışmacısınız biz jüriyiz. Biz burada neye ve nelere bakacağımızı idrak edeceğimiz için burada jüriyiz. Herkes işine baksın" diyerek tepki gösterdi.

ELEME ADAYLARI BELİRLENDİ

MasterChef'in ilk haftasında eleme potasına kalan isimler ise Mustafa, Onur, Eda ve Ekin oldu. Yarışmacılar eleme yarışında Somer Sivrioğlu'nun hazırladığı bir tabağın aynısını yaptı. Şefin yemeğine en yakın yemeği Ekin yaptı ve elemeden ilk kurtulan isim oldu. Mustafa da en iyi ikinci yemekle potadan çıktı. Elemeye kalan Eda ve Onur arasında ise Masterchef'e veda eden isim Onur oldu.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE VEDA ETTİ

Masterchef yarışmasına İzmir'den gelirken buradaki yakınlarını aradığını ve onlarda kalıp kalamayacağını sorduğunu belirten Onur anlattıkları ile duygulandırdı. İstanbul'a vardığında aradığı yakınlarını hiç birinin telefonunu açmadığını belirten Onur, sokakta kaldığını söyledi. Onur'un vedasında Mehmet Şef, 'Artık İstanbul'da bir abin var' diyerek ona sarıldı. Onur gözyaşları içinde ağlayarak gitti.