MasterChef'ten elenen Murat, gözyaşlarına hakim olamadı

01.11.2019 11:33

TV8'de yayınlanan ve jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Yarışmaya veda eden Murat, gözyaşlarına hakim olamazken jüri üyeleri de duygusal anlar yaşadı.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

MasterChef'te takım oyununda şefleri istediği kurabiyeleri zamanında yetiştiremeyen Ekin ve Alican'a ceza verilmiş ve dokunulmazlık oyunu oynamadan eleme adayları yapılmışlardı. Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımdan Batuhan bu hafta bireysel dokunulmazlığı kazanarak Suna'yı eleme adayı gösterdi. Takım oylamasında ise elemeye giden isim Murat oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda ise kişisel dokunulmazlığı kazanan Cemre, eleme adayı olarak Rıfat'ı seçti. Mavi takımdaki oylamada ise Eda'nın adı yazıldı. Böylece MasterChef'te bu hafta ceza alan Ekin ve Alican'la birlikte, Suna, Murat, Rıfat ve Eda elemeye kalan isimler oldu.

MURAT YARIŞMAYA VEDA ETTİ

MasterChef eleme oyununda jüri üyeleri en iyi tabak olarak Alican'ın yemeğini seçti. Böylece elemeden ilk kurtulan isim Alican oldu. Elenmekten kurtulan ikinci isim ise Suna olarak açıklandı. Hasta haliyle yarışan Suna, elenmekten kurtulunca duygulandı. Gecenin en iyi üçüncü yemeğini yapıp Masterchef'te kalmayı garantileyen isim Eda oldu. Potadan 4. olarak Ekin kurtulmayı başardı. Böylece son ikiye Murat ve Rıfat kaldı. Kendi aralarında görüşen jüri üyeleri, Rıfat'ın daha iyi yemek yaptığına karar verdi ve Murat'ın elendiğini açıkladı.

"MASTERCHEF'TE UNUTAMAYACAĞIM İSİMLERDEN BİRİ OLDUN"

Elendiğini öğrendiğinde duygusal anlar yaşayan Murat, gözyaşlarına hakim olamadı. Mehmet Şef, "Seninle ilk karşılaştığım anı hatırladım. En çok etkilendiğim şey sende, mert oluşun. Bireysel oyunlarda varlık gösteremedin ama takım oyunlarında sırtlayıcı bir adam oldun. MasterChef'te duruşun ve davranışlarınla akıllarda kalan bir adam oldun. İnsanlar duruşları ve ahlaklarıyla akıllarda kalır. Sen MasterChef'te benim unutamayacağım isimlerden biri oldun. Senden iyi bir şef çıkacağına eminim" ifadelerini kullandı. Şef Danilo ise, "Sen çok özel birisin. Seni özleyeceğiz" diyerek Murat'a veda etti.