MasterChef'te şarkı söyleyen görme engelli kız, performansıyla herkesi mest etti

04.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:07

MasterChef Türkiye, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel olarak Üsküdar'daki Engelsiz Yaşam Merkezi'ne konuk oldu. Dün akşam yeni bölümü yayınlanan yarışmada görme engelli Tuana'nın Ederlizi şarkısını söyledi anların herkesi derinden sarstı.

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ'NDE YEMEK YAPTILAR

Jüri üyeliklerini Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef bu hafta Üsküdar'da bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi'ne konuk oldu. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları dokunulmazlık oyununu şeflerin istediği menüyü hazırladılar. Takımların yaptığı yemekleri tadan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim görenler ise takımların yaptıkları yemekleri tadarak puan verdi.

SESİYLE HERKESİ BÜYÜLEDİ

MasterChef'te yarışmacıların yemeklerine puan veren isimler arasında yer alan görme engelli Tuana, söylediği Balkan şarkısı olan Ederlezi şarkısını okudu. Tuana'nın sesi, başta jüri üyeleri ve yarışmacılar olmak üzere herkesi derinden etkiledi. Yarışmacılar Güzide ise bağlama çalan Kamil Aydın'ın merkezde ücretsiz ders verdiği duyunca gözyaşlarına boğuldu.