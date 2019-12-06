MasterChef'te aralarından su sızmayan iki isim aynı eve taşındı
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MasterChef'te aralarından su sızmayan iki isim aynı eve taşındı

TV 8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de finale doğru yaklaşılırken, aralarından su sızmayan Yasin ve Alican aynı eve taşınma kararı aldı.

06.12.2019 20:45 | Son Güncelleme: 06.12.2019 21:05

8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de sona doğru yaklaşılırken Yasin ve Alican'dan yeni bir karar geldi.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna jüri olduğu yarışmada 7 kişi final için mücadele etmeye devam ediyor. Finale doğru yaklaşırken aralarından su sızmayan Yasin ve Alican aynı eve taşınma kararı aldı.

"ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ NE ZAMAN ALACAĞIZ"

Alican, Yasin'in Instagram hesabına yaptığı yorumda, " Çamaşır makinesini ne zaman alacağız" dedi.

MESAJI İFŞALANMIŞTI

Öte yandan Alican'ın İnstagram'da attığı mesaj ifşalanmış ve sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Yasin Obuz
Alican Sabunsoy

Haber Videosu

: MasterChef'te aralarından su sızmayan iki isim aynı eve taşındı
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