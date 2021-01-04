MasterChef şampiyonu Serhat mı oldu? Serhat'ın imza tabağı nasıldı? Serhat'ın annesi ne dedi?
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MasterChef şampiyonu Serhat mı oldu? Serhat'ın imza tabağı nasıldı? Serhat'ın annesi ne dedi?

04.01.2021 00:04 | Son Güncelleme: 04.01.2021 00:10
MasterChef şampiyonu Serhat mı oldu? Serhat'ın imza tabağı nasıldı? Serhat'ın annesi ne dedi?

Masterchef Türkiye bu sene 500'den fazla yemeğe sahne oldu ve 100 bin kişi arasından son ikiye kalan isimler tarafından son yemekler yapıldı. Merakla beklenen final gecesine ise Serhat'ın annesinin sözleri damga vurdu. MasterChef şampiyonu Serhat mı oldu? Serhat'ın annesi ne dedi?

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef'te büyük ödülün ne kadar olduğu merak konusu oldu. Büyük finale kısa bir zaman kaldı. Peki, MasterChef'te büyük ödül ne kadar? 2021 MasterChef'te şampiyon ödül ne kadar? MasterChef birincisi ne kadar para kazanacak? Serhat'ın annesi ne dedi?

MASTERCHEF ŞAMPİYONU SERHAT MI OLDU?

Masterchef'te yarışan Barbaros ile Serhat'ın puanları birbirine çok yakın.

Barbaros 118 puanla liderliğini sürdürüyor. Serhat'ın puanı ise 117. Şampiyon isim henüz belli olmadı.

MASTERCHEF SERHAT'IN ANNESİ NE DEDİ?

Sosyal medyaya damga vuran sözler çok merak edildi. Serhat'ın annesi "Benim favorim Barbaros, elinin lezzetinin daha çok olduğunu düşünüyorum" dedi. Sonrasında bu sözler çok konuşuldu.

SERHAT'IN İMZA TABAĞI NASILDI?

Sosyal medyada büyük destek gören Serhat'ın imza tabağı da çok konuşuldu. Sunumu çok beğenilen Serhat'ın tabağında detaylar büyük beğeni topladı.

MasterChef şampiyonu Serhat mı oldu? Serhat'ın imza tabağı nasıldı? Serhat'ın annesi ne dedi?
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