Masterchef Mustafa kimdir? Mustafa Ozan kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Mustafa ana kadroya girdi mi?

İSTANBUL (Haberler.com) - Masterchef Mustafa kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? gibi sorular merak ediliyor. Bugün Mustafa ana kadroya katılan 15. yarışmacı için final turuna kaldı. Peki, Masterchef Mustafa Ozan kimdir? İnstagram hesabı nedir? Doğum tarihi kaç?

MASTERCHEF MUSTAFA KİMDİR?

Mustafa Ozan yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aşçlılık mesleğinde profesyonel olarak 4 yıldır İstanbul'da bir restoranda çalışan Mustafa'nın Anne ve babası emekli, abisi ise kimya mühendisidir. Sosyal medya platformu Instagram'da @mustafaozaann kullanıcı adıyla yer alan Mustafa Ozan'ın, 1.700 takipçisi bulunmaktadır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

MUSTAFA OZAN ANA KADROYA GİRDİ Mİ?

28 Ağustos günü yayınlanan Masterchef mücadelesinde en iyi tabağı çıkartan Mustafa Ozan ilk hafta veda eden yarışmacı yerine ana kadroya katılma hakkı kazandı. Mustafa 30 Ağustos'tan itibaren MasterChef Türkiye'nin ana kadrosunda yer alacak.

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