MasterChef | Kaşık atmak ne demek? MasterChef çeyrek final yemeği ne?

MasterChef 2020'de finale çok az bir zaman kaldı! Yeni bölümden ilk sahne olarak yayınlanan Fragmanda yarın akşam yayınlanacak eleme turundaki final yemeği gösterildi. Peki MasterChef, Kaşık atmak ne demek? MasterChef çeyrek final yemeği ne?

TV8 ekranlarının reyting rekorları kıran yarışma programı MasterChef finale doğru ilerliyor. Tadım esnasında Somer Şef'in kaşık atması ise izleyenlerde merak konusu oldu. MasterChef 2020'de finale çok az bir zaman kaldı! Yeni bölümden ilk sahne olarak yayınlanan Fragmanda yarın akşam yayınlanacak eleme turundaki final yemeği gösterildi. Peki MasterChef, Kaşık atmak ne demek? MasterChef çeyrek final yemeği ne?

MASTERCHEF KAŞIK ATMAK NE DEMEK?

Kaşık atmak, MasterChef'te daha önce de yapılan bir davranıştır. 2019 yılında şampiyon olan Cemre'nin yemeğinde de şefler tadım esnasında kaşık atmıştır. Sonrasında ise Mehmet Şef kaşık atmanın ne olduğunu açıklamıştır. Kaşık atmak, benim sana öğretecek bir şeyim kalmadı demektir. Şefler arasında öğrencilerinin yemeklerini tadan ve hiç bir eksik bulmadıklarında başarılarını göstermek için yaptığı bir harekettir.

9 Aralık 2019 tarihinde yaşanmış olan bu olay, şimdi 27 Aralık 2020'de yaşanıyor. Somer Şef yarın yayınlanacak yeni bölümde yarışmacılardan birinin yemeğini harika bulduğu için kaşık attığını görüyoruz. Acaba Özgül mü? Emir mi? Bakalım yarın hangisi MasterChef'in finaline adını yazdıracak.

MASTERCHEF ÇEYREK FİNAL YEMEĞİ NE?

MascterChef çeyrek final oyununda Özgül ve Emir'in yapacakları eleme oyunu yemeği Klasik bir Türk Mutfağı yemeği olan Ali Nazik Kebabı'dır. Bu senenin yarışmacılarından Kayhan Öztekin'in Somer Şef ile arasında geçen bir diyalogda, Somer Şef'in imza yemeği olduğunu bildiğini şu sözlerle idade etmişti. "2012 yılında ünlü bir yemek yazarıyla gittiğiniz Gaziantep gezisinde aranızda küçük çaplı bir tartışma geçiyor. Kendisi 'Ali Nazik kebabını nasıl menünüze koymazsınız?' diyor. Siz pişman oluyorsunuz ve Avustralya'daki restoranınızın menüsüne koyuyorsunuz. Aynı yıl ise Avustralya'da en iyi yemek seçiliyor. Siz ustanızı arıyorsunuz birinci olduğunuzu söylüyorsunuz. Ustanız da 'İçinde patlıcan var, et var, sarımsak var, tereyağı var. Bu birinci olmayacak da hangisi olacak?' diyor" Yanı Ali Nazik Kebabı Somer Şef'in Avustralya'daki restoranında menüsünde yer alan ve "en iyi yemek" seçilen yemeğidir.

MasterChef yarın akşam saat 20:00'daÇeyrek Final Bölümü ile TV8 ekranlarında başlayacak. Finale Özgül mü kalacak yoksa Emir mi? MasterChef'e kim veda edecek izleyip göreceğiz.