MasterChef Hazar Amani hastanenin acilinde görüntülendi
Adı Sıla ile aşk dedikodularına karışan Masterchef Hazar Amani, hastanenin acil bölümünde boynunda boyunluk ile görüntülendi.
Şarkıcı Sıla ile arabada sarmaş dolaş uyurken görüntülenen ünlü şef Hazer Amani, hastanede görüntülendi.
Uzun süre aşk söylentileriyle gündemde kalan ve daha sonrasında eşinden boşanan MasterChef Hazer Amani, boyunda boyunlukla görüntülenmesi görenleri meraklandırdı.
SORULARI CEVAPLAMADI
Sözcü'nün haberine göre, gazetecilerin kendisini görüntülediğini farketmeyen Şef, kendisine yöneltilen "Geçmiş olsun neyiniz var?" sorusuna "Teşekkür ederim"diyerek bir anda yönünü değiştirdi ve tekrar içeriye giriş yaptı.
HASTANENİN OTOPARKINDAN ÇIKIŞ YAPTI
Otopark katına inen Amani, gazetecilere görünmeden hastaneden ayrılması dikkat çekti.
YORUMLAR (8)
-
Bu ünlüleri kıskanıyoruz örnek alıyoruz devam edin aldatanı mı desen buynuzlumusu desen ensest yapanımı Desen değiş tokuş yapanı hepsi var...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Aga kim bu adam ya.Sürekli haber haber.Tipe bak...Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
-
iranlı gerzegin teki5 Yayından Kaldır
-
Seni televizyonda programa çıkaran kimse kuş beyinlidir. Sen ne anlarsın yemek yapmaktan ne elinin ayarı var nede temizliğin..Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
-
garıya bak yahu mmhh!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
sila güzel bir kariCevap Yaz 2 11 Yayından Kaldır
-
ahmet kural olayından sonra benim için sıla bitmiştir. ahmet kural candır. heryerde carpışırız ulaaan.Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
-
Evet, bu feministler yaktı adamın başını1 1 Yayından Kaldır
Son Dakika Magazin Haberleri