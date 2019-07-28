MasterChef Hazar Amani hastanenin acilinde görüntülendi

Şarkıcı Sıla ile arabada sarmaş dolaş uyurken görüntülenen ünlü şef Hazer Amani, hastanede görüntülendi.

Uzun süre aşk söylentileriyle gündemde kalan ve daha sonrasında eşinden boşanan MasterChef Hazer Amani, boyunda boyunlukla görüntülenmesi görenleri meraklandırdı.

SORULARI CEVAPLAMADI

Sözcü'nün haberine göre, gazetecilerin kendisini görüntülediğini farketmeyen Şef, kendisine yöneltilen "Geçmiş olsun neyiniz var?" sorusuna "Teşekkür ederim"diyerek bir anda yönünü değiştirdi ve tekrar içeriye giriş yaptı.

HASTANENİN OTOPARKINDAN ÇIKIŞ YAPTI

Otopark katına inen Amani, gazetecilere görünmeden hastaneden ayrılması dikkat çekti.