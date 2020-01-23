: Masterchef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik evini sattı

23.01.2020 09:22 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:28

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasına katılan ve yaptığı yemeklerin yanı sıra lüks yaşantısıyla adından söz ettiren Güzide Mertcan, kendi restoranını açıyor. YouTube kanalından yayınladığı son videosunda restoran açtığını duyuran Mertcan, aylarca konuşulan lüks malikanesi hakkında da konuştu.

7 MİLYONLUK EVİNİ SATTI

Yeni açmaya hazırlandığı restoranından bahsettiği bir video yayınlayan Güzide Mertcan, video sonunda da hakkında merak edilenleri anlattı. Restoranı hakkında bilgi veren Mertcan, 7 milyon TL'lik evini sattığını söyleyerek "Madem çok merak ediliyor size ayrı bir video çekeceğim. Görün bakalım neymiş bu 7 milyonluk ev! 'Keşke satmasaydım' demeyeceğim, biz bu evde 4 – 4.5 yıldır oturuyoruz tapusunu aldığımız ilk günden beri satmaya çalışıyoruz. Belli sebeplerden dolayı satmak istiyorduk ve sattık. Uzun zamandır beklediğimiz bir şey olduğu için 'keşke' demeyeceğim. Ben 10 yıllık evliliğim boyunca 6 kez ev taşıdım. Farklı farklı semtlerde, farklı evlerde yaşadım. Bu yüzden ev ile aramda çok bağ olmuyor. Dükkanımın üstünde kiralık bir daire bulduk, 3+1 bir süre orada oturacağız. En kısa zamanda oraya taşınmayı düşünüyoruz" dedi.

EVİNDEKİ EŞYALARI SATIŞA ÇIKARDI

Ultra lüks evinin dışı kadar içindeki eşyalarıyla da çok konuşulan Güzide, sözlerine şöyle devam etti: "Evi mobilyalarımızla satmadık. Kiraya geçeceğimiz için yeni eve mobilyaların hepsini götüremiyoruz. 'En sade şekilde nasıl yaşarız' diye birtakım eşyaları elden çıkarıyoruz. Kendimize daha küçük yaşayabileceğimiz bir ortam hazırlıyoruz."

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