: MasterChef Cemre ve Alican sevgili mi? Cemre'den dikkat çeken cevap

21.01.2020 22:03 | Son Güncelleme: 21.01.2020 22:47

Masterchef'te birinci olduktan sonra daha fazla merak edilen Masterchef Cemre'den Alican'la ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Instagram hesabından soru cevap yapan ve bir dönem kavga ettikleri konuşulan Cemre ve Alican arasında sular durulmuyor.

"ALİCAN'LA GÖRÜŞMÜYORUM"

'Alican ile aranız nasıl ben sizi çok yakıştırıyorum ya da öyle bir şey var mı?' sorusuna Cemre'nin verdiği yanıt dikkat çekti. Masterchef Cemre bu soruya 'Görüşmüyorum' yanıtını vererek bir kez daha aralarının kötü olduğunu açıklamış oldu.

CEMRE UYANIK KİMDİR?

27 yaşında olan Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katıldı. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor.

Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'e katılma nedeninin kendini deneyimlemek olduğunu söyledi.

Haber Videosu