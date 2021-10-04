Masterchef Burcu kimdir? Masterchef Burcu Önal kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Masterchef 2021 Burcu eleme adayı mı oldu? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Masterchef Burcu kimdir? Masterchef Burcu Önal kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Masterchef 2021 Burcu eleme adayı mı oldu?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Masterchef Burcu kimdir? Masterchef Burcu Önal kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Masterchef 2021 Burcu eleme adayı mı oldu?

Masterchef'te bugün yapılan dokunulmazlık yarışması sonucunda Burcu haftanın 1. eleme adayı oldu. Bunun ardından vatandaşlar, Masterchef Burcu kimdir? Masterchef Burcu Önal kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Masterchef 2021 Burcu eleme adayı mı oldu? merak etti. İşte detaylar...

Masterchef Burcu kimdir merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Masterchef Burcu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, doğum tarihi kaç, aslen nereli? Masterchef Burcu'nun hayatı, kariyeri ve biyografisi haberimizde...

MASTERCHEF BURCU KİMDİR?

MasterChef Burcu Önal,İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 1986 yılında dünyaya geldi. 15 sene Asya'da yaşayan Önal, küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüdü. Aslen Diyarbakırlı olan yarışmacı, İbrahim Önal ile evlidir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Hayatında yaptığı ilk yemek 13 yaşındayken yaptığı mantıymış. Zamanla kendisini geliştirdiğini ifade eden Burcu Önal tüm Asya yemekleri ve mantı yemeklerine hakim olduğunu ifade etti.

Kendini bildi bileli hep mutfakta olan yarışmacı uzun süre Japon yemekleri ile alakalı ayrıntılı eğitimler aldı. Uzun yıllar yurt dışında gemilerde garsonluk yaptı. Sonrasında yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başladı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Sosyal medyayı da aktif kullanan Burcu Önal'ın İnstagram'da toplamda 14.300 takipçisi bulunuyor. İnstagram hesabı "@foodieeeee" şeklindedir.

MASTERCHEF BURCU ELEME ADAYI MI OLDU?

Bugün 14 Eylül yapılan yarışma sonucunda Burcu 1. eleme adayı seçildi.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Seren Serengil Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Muslera Alex Teixeira Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Masterchef Burcu kimdir? Masterchef Burcu Önal kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Masterchef 2021 Burcu eleme adayı mı oldu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 00:29:30. #1.17#