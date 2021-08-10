Massagetler Türk mü? Massagetler kimdir? Massagetler Türk devleti mi?
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Massagetler Türk mü? Massagetler kimdir? Massagetler Türk devleti mi?

Massagetler Türk mü? Massagetler kimdir? Massagetler Türk devleti mi?
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Massagetler Türk mü? sorusunun yanıtı gündemin yer alan konuları arasında. Günümüzde hala varlığını sürdüren Türk devletleri ve geçmişte Türk olduğu iddia edilen halklar hakkında araştırmalar sürüyor. Peki, Massagetler Türk devleti mi? Massagetler Türk devletleri arasında mı yer alıyor? Günümüzdeki Türk devletleri hangileri?

Günümüzde bağımsız olan 7 Türk ülkesi, yarı bağımsız olan 15 adet Türk devleti var. Peki, bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda Massagetler Türk devleti mi? Günümüzdeki Türk devletleri hangileri? Massagetler Türk mü?

MASSAGETLER KİMDİR?

Massagetler MÖ 6. yüzyıllarda Orta Asya'nın güney bölgelerinde Persler'in komşusu olan bir göçebe devlettir. Sakalar'ın batıya doğru göçüp bu bölgede devlet kurmalarının nedeni Eski Yunan'da yaşamış ünlü tarihçi Herodot'a göre Massagetlerin baskısıdır. Kimi kaynaklara göre Pers Hükümdarı Büyük Kiros'un da öldüğü Siriderya kıyısında yapılan savaş Sakalar'la değil Massagetler'le yapılmıştır.

Hazar Denizi ile Aral Gölünün doğusunda yaşadıkları söylenmektedir. Masagetlere Alan ve Harezm İranileri karışmışsa da menşei itibarıyla Türk oldukları ileri sürülmektedir. Masaget adı "balık yiyenler" anlamında olduğu savunulmaktadır. MÖ 530 yılında Pers kralı Kirus'un seferi vesilesi ile daha iyi bilinen bu Masagetler Kraliçe Tomris kumandasında, Pers ordusunu mağlup ederek Kirus'un ölümüne sebebiyet vermişlerdi. Strabon ise Kirus'un savaşmış olduğu Massagetlerin büyük bir göçebe halk olduğunu veya konfederasyon olduğunu onlardan bir kısmının dağlarda, bir kısmının ovalarda, bir kısmının da bataklık ve adalarda yaşadıklarım anlatmaktadır. Massagetler balıkçı ve toplayıcı iptidai bir toplumdu. Pers Kralı Kirus MÖ 530/528'deki ölümünden, Bactria Grek Krallığının düşüşün kadar (tahminen MÖ 130) Batı Türkistan'daki en güçlü kurumsal güç Massaget konfederasyondu.

MASSAGETLER TÜRK MÜ?

Hazar Denizi ile Aral Gölünün doğusunda yaşadıkları söylenmektedir. Masagetlere Alan ve Harezm İranileri karışmışsa da menşei itibarıyla Türk oldukları ileri sürülmektedir.

Massagetlerin kökenlerini kesin olarak ortaya koyacak bulgular bulunmamakla beraber kayda değer iki önemli yaklaşım bulunmaktadır.

Massagetlerin kökenlerinin İrani olduğuna dair görüşler ve iddialar bulunmaktadır.

İrani dil konuşan toplulukların ağırlıklı olduğu fakat Turani unsurlarının da elde edilen kaynaklarla tespit edildiği bir konfederasyon iddiaları da bulunmaktadır.

Öte yandan Ön Türk oldukları ve Ön Türk ilişiği olduğuna dair görüşler ve iddialar bulunmaktadır.

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