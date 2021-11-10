MASKİ Genel Müdürlüğü, kırsal ilçelere bağlı mahallelerin altyapı sorunlarını tek tek gider

Tahtalı Mahallesi'nin tarihinde ilk defa kanalizasyon hattını gördüğünü ifade eden mahalle sakinlerinden Recep Sarıkaya, "Kanalizasyon mikrop saçar. Bizimde ciddi bir kanalizasyon sorunumuz vardı. MASKİ Genel Müdürlüğü bu sorunumuzu çözüme kavuşturmak için mahallemizde çalışmalar başlattı. Yapılan çalışmalardan dolayı MASKİ Genel Müdürlüğüne ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Mahalle sakinlerinden Şevket Yiğit ise, "Mahallemizde kuyu var. Kuyular eski sistemle açıldığı için yollarımızda pis su akıyordu. Yazın her taraf pis kokuyordu. Bizlere hijyenik bir ortam sağlamak için Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan bu duruma müdahale etti. MASKİ Genel Müdürlüğü buraya gelerek yeni kanalizasyon hattı inşa etmeye başladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum " diye konuştu.

MUHTAR GÜRBÜZ: SAĞLIKLI BİR ORTAM İÇİN MASKİ ÇALIŞIYOR

Vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşamaları için MASKİ Genel Müdürlüğü'nün olaya müdahale ettiğini aktaran Tahtalı Mahalle Muhtarı Hamdi Gürbüz, "Kanalizasyon sorunumuz uzun yıllardır var. Kanalizasyon bağlantıları olmadığı için köyün her yerine kanalizasyon suyu akabiliyordu. Bu durum pisliğe ve kokuya sebep oluyordu. Vatandaşımızın sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesi için MASKİ Genel Müdürlüğü mahallemize kanalizasyon hattı inşa ediyor. Mahallelim ve adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

MERT: ALTYAPI İÇİN SEFERBER OLDUK

MASKİ'nin Malatya'nın her yerinde altyapı çalışmaları için adeta seferber olduğunu aktaran ve Tahtalı Mahallesi'ne yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, "İlk etapta muhtarlarımızla bir araya geldik, sorunlarını dinledik. Daha sonra telefon ile arayarak sıkıntılar ve acil olan işler için görüşlerini aldık. Akabinde hemen çalışmalarımıza başladık. Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda hizmet götürmediğimiz mahallemiz kalmayacak. MASKİ olarak yoğun bir şekilde çalışıyoruz. En kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız kapsamında Yazıhan İlçemize bağlı Tahtalı Mahallesi'nin çok uzun yıllardır kanayan yarası olan kanalizasyon altyapısı için çalışmayı başlattık. Yaklaşık 4 bin metrelik bir hat çalışması yapacağız. İnşallah en kısa sürede mahallemizi bu sıkıntıdan kurtaracağız. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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