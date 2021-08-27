Maske kullanımının gevşemesi, ağustos ayında grip vakalarını tetikledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Maske kullanımının gevşemesi, ağustos ayında grip vakalarını tetikledi

Anadolu Ajansı / Şakir Aksu - Haberler | Güncel

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, grip vakalarının özellikle ağustosun 15'inden sonra görülmeye başladığını belirterek, "Bunun en büyük sebebini bireysel hijyen kurallarına uymadaki gevşemeye yorumluyorum.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, grip vakalarının özellikle ağustosun 15'inden sonra görülmeye başladığını belirterek, "Bunun en büyük sebebini bireysel hijyen kurallarına uymadaki gevşemeye yorumluyorum. Maske takmada uygulanabilirlik anlamında bu yaz istikrarı muhafaza edemedik." dedi.

Oğuztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağustosta yoğun bir şekilde görüldüğü ifade edilen, belirtileri sebebiyle de Kovid-19 ile benzeşen grip vakalarının durumuna ilişkin bilgileri paylaştı.

Delta varyantının Kovid-19'un bilinen belirtilerinden farklılıklar gösterebildiğine işaret eden Oğuztürk, "Delta varyantında '3B' dediğimiz baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı şikayetleri ile ciddi anlamda karşı karşıya kalıyoruz. Bu belirtiler, grip hastalığında da karşımıza çıkıyor. Fakat şunu net olarak ifade etmek gerekiyor; Kovid-19 hastalığına Delta varyantı nedeniyle yakalanmış kişilerde, bu şikayetler gribe göre bir miktar daha ağır seyrediyor." ifadesini kullandı.

"Grip vakalarının görülmesinin en büyük sebebi, kurallara uymadaki gevşeme"

"Grip vakaları özellikle ağustosun 15'inden sonraki süreçte görülmeye başladı. Kovid-19 negatif çıkıyor ama şikayetleri var" diyen Oğuztürk, baş, boğaz ağrısı ve burun akıntısı belirtilerini ağır yaşayanlara olası bulaştırıcılığın önüne geçmek ve tedavilerine hızlı başlanması açısından PCR testi yaptırmalarını önerdi.

Prof. Dr. Oğuztürk, geçen yaz grip gibi hastalıkların daha az görüldüğüne işaret ederek, "Ağustos ayında grip vakalarının görülmesinin en büyük sebebini bireysel hijyen kurallarına uymadaki gevşemeye yorumluyorum. Maske takmada uygulanabilirlik anlamında bu yaz istikrarı muhafaza edemedik." diye konuştu.

"Bireysel hijyen kuralları virüslere karşı bariyer oluşturuyor"

Sosyal hareketliliğin artması, mesafe kurallarına uymama ve maske takma konusundaki istikrarın bozulmasının virüslere fırsat verdiğini, bu süreçte solunum yoluyla bulaşan, koronavirüs ailesinden grip ve benzeri diğer hastalıkların da aktive olduğunu anlatan Oğuztürk, şunları kaydetti:

"Bireysel hijyen kurallarına uyma, hem Kovid-19 hem de diğer virüslerin aktive olmasına karşı bir bariyer oluşturuyor. Bu anlamda kapalı alanlarda olmazsa olmaz şekilde maske takmaya devam etmemiz gerekiyor. Açık alanlarda ise yaz mevsiminin avantajı, virüsün buralarda hastalık oluşturma etkisinin daha az olması nedeniyle yakın mesafe dışında maske takmaya şu an itibariyle çok ihtiyaç yok."

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Oğuztürk, Delta varyantının daha hızlı bulaşması sebebiyle mesafe kuralına da dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Maske kullanımının gevşemesi, ağustos ayında grip vakalarını tetikledi
Maske kullanımının gevşemesi, ağustos ayında grip vakalarını tetikledi
Maske kullanımının gevşemesi, ağustos ayında grip vakalarını tetikledi
Maske kullanımının gevşemesi, ağustos ayında grip vakalarını tetikledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu

Son dakika... Kabil'de havaalanı bölgesinde patlama meydana geldi
Son dakika... Kabil'de havaalanı bölgesinde patlama meydana geldi
Sağlık çalışanlarını darpla suçlanan aile: Olay, yanlış anlaşıldı
Sağlık çalışanlarını darpla suçlanan aile: Olay, yanlış anlaşıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Alişan Hande Erçel Kaan Yıldırım Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Erol Bulut Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Maske kullanımının gevşemesi, ağustos ayında grip vakalarını tetikledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 11:24:55. #1.15#

title