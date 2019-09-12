Masaja giden Tuğba Ekinci'den ilginç çıkış: Erkekler nasıl kadınlardan haz alıyor anlamıyorum

12.09.2019 07:38

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerin başında gelen Tuğba Ekinci, dikkat çeken paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde masöre giden Ekinci, kadınların masaj işinden pek anlamadığını söyledi.

KADINLARI KIZDIRACAK AÇIKLAMALAR

Erkeklerin daha iyi masaj yaptığını iddia eden Tuğba Ekinci, "Bu ne kadar güzel masaj yapmak ya bu nasıl bir masaj eli, kadınlar bıraksın bu işi, erkekler de kadın seviyor ne alaka ise, ben ince ve narin iken erkek yapabiliyor diyorum" dedi.

"ERKEKLER KADIN ELİ DEĞSİN DİYE MASAJ YAPTIRIYOR"

Erkeklerin kadınlara masaj yaptırma nedeninin de sırf kadın eli değmesi için olduğunu söyleyen Ekinci, sözlerine şöyle devam etti: Yani bir bayan ne kadar narinse ben de öyleyim. Erkekler nasıl bayanlardan haz alıyor ben anlamıyorum. Normalde bir bayan yapamaz dimi? Demek ki erkekler sırf kadın eli değsin diye masaj yaptırıyor. Yani bir kadın rahatlatamaz asla, bence bir kadın eli değsin diye erkekler kadın istiyor.''

"SERT YAPABİLEN KADIN VAR MI?"

Masörüne "Sert yapabilen bir kadın var mı?" sorusunu soran Ekinci, "Var tabii" cevabını alınca sözlerinden geri dönmeyerek "Yok ya kadın ne kadar sert yapacak Allah aşkına" şeklinde konuştu.

YAĞMUR TAKTAŞ'LA KLİP ÇEKECEK

Ekinci öte yandan dün akşam yaptığı paylaşımda futbolcu Emre Mor'un kendisine attığı mesajları ifşa etmesiyle gündeme gelen Yağmur Taktaş ile buluştu. Taktaş'ın fotoğrafını paylaşan Ekinci, "Yeni klibimde beraberiz" dedi.