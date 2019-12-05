Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
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Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

Adıyaman'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Fuhuş ve fuhşa aracılık yapmak suçundan gözaltına alınan şahısların 'masaj' adı altında bu suçu işledikleri ortaya çıktı.

05.12.2019 14:09 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:10
Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

'da masaj adı altında fuhuş yapanlara yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi'nde masaj adı altında fuhuş yapan şahıslara yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Fuhuş yaptığı tespit edilen E.Ç., E.Y., Ç.B. ve fuhşa aracılık yapıp yer temin eden S.S., C.Ö. ile G.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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: Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
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