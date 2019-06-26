Marmaray, Suadiye- Erenköy arasında arıza yaptı! 1 yolcu panik atak geçirdi

Marmaray, Suadiye- Erenköy arasında arıza yaptı! 1 yolcu panik atak geçirdi

İstanbul'da Söğütlüçeşme yönüne giden Marmaray, Suadiye-Erenköy durakları arasında arıza yaptı. Yaklaşık bir saat süreyle trende mahsur kalan yolculardan biri kapalı mekan korkusu nedeniyle panik atak yaşadı.

Marmaray, Suadiye- Erenköy arasında arıza yaptı! 1 yolcu panik atak geçirdi

Söğütlüçeşme yönüne giden Marmaray, Suadiye - Erenköy arasında bozuldu. Yolcular trende bekletiliyor.

Yolculardan biri arıza sonrası 'Elektriksiz bölgede kaldık' ifadelerini kullanırken bir yolcunun kapalı mekan korkusu nedeniyle panik atak yaşadığı aktarıldı.

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