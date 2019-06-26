Marmaray, Suadiye- Erenköy arasında arıza yaptı! 1 yolcu panik atak geçirdi
İstanbul'da Söğütlüçeşme yönüne giden Marmaray, Suadiye-Erenköy durakları arasında arıza yaptı. Yaklaşık bir saat süreyle trende mahsur kalan yolculardan biri kapalı mekan korkusu nedeniyle panik atak yaşadı.
Söğütlüçeşme yönüne giden Marmaray, Suadiye - Erenköy arasında bozuldu. Yolcular trende bekletiliyor.
Yolculardan biri arıza sonrası 'Elektriksiz bölgede kaldık' ifadelerini kullanırken bir yolcunun kapalı mekan korkusu nedeniyle panik atak yaşadığı aktarıldı.
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri