: Marmaray'da kadından para çalan karganın sabıkasının kabarık olduğu öğrenildi

12.02.2020 00:22 | Son Güncelleme: 12.02.2020 00:30

Marmaray'da İstanbul Kart'ına yükleme yapan kadının parasını çalan karganın görüntüleri oldukça ilgi çekti. O görüntülerin Marmaray'ın Fatih durağında çekildiği ortaya çıktı. Karga, istasyonun yanında bulunan duraktaki minibüsçüler tarafından besleniyor.

MİNİBÜSÇÜLER DE ŞİKAYETÇİ

Minibüs şoförleri karganın duraklarına geldiğini ve ekmek verdiklerini söyledi. Ancak minibüsçüler karganın kendi araçlarında da para çaldığını ifade etti.

Minibüsçü Maşuk Yılmaz, "Minibüs durağında arkadaş büfe işlettiği için ekmek kırıntısı atıyor. Hayvan da buraya geliyor sürekli. Kadının parasını da aldığını gördük. Minibüslerden de arada bir para çalma durumu olmuş" dedi.

Kargaya para kaptırdığı belirten halk otobüsü şoförü Aycan İşlek ise, "Kapım açıktı, karga geldi. Önce paraları dağıttı, kovaladım, paraları toparladım aynı yerine koydum. 5 dakika sonra geri gittim. Karga paraların birini almış gitmiş, diğer paralar yine dağınık duruyordu. 20 lirayı almış gitmiş" diye konuştu.

DURAĞI KULLANANLAR ŞAŞKIN

Durağı kullanan vatandaşlar da durum karşısında şaşkın. Fuat Yıldız, "Benim başıma gelse üzülmem, 'kaderdir' der geçerim" şeklinde konuştu.

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