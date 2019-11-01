Marmara Denizi'ne çamur aktı

01.11.2019 11:56

Etkili olan yağmurun ardından Zeytinburnu sahilinde çamur yığını birikti.

Yağmurun etkili olduğu İstanbul'da, Zeytinburnu sahilinde denize akan dereler nedeniyle deniz kahverengi oldu.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Havadan yapılan çekimlerde, Veliefendi hipodromunun arkasında kalan bölümünde denizin üzerindeki çamur tabakasının 1-2 kilometre açıkta bekleyen demirli gemilerin olduğu bölüme kadar ilerlediği görüldü.

Kaynak: DHA