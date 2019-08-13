Marmara Adası'ndaki feci yangınla ilgili 1 kişi gözaltında

13.08.2019 12:08

Marmara Adası'nda dün öğleden sonra çıkan ve 10 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangına ilişkin soruşturma devam ediyor. Yangın ile ilgili soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Evinin bahçesini temizlemesi için biriktirdiği otları yaktığı ve yangının bu nedenle çıktığı iddia edilen H.T, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YANGIN, 80 HEKTARLIK ALANDA ETKİLİ OLMUŞTU

Marmara Adası Mestanağa mevkisinde dün öğleden sonra çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramış, 3 ev ve jandarma lojmanları zarar görmüştü. Yaklaşık 60 evin de tahliye edildiği yangında 4 itfaiye eri ve bazı vatandaşlar dumandan etkilenmiş, hayvanlar da telef olmuştu. Ekiplerin 10 saatte kontrol altına alabildiği yangının yaklaşık 80 hektarlık alanda etkili olduğu açıklanmıştı.

"ADLİ BİR VAKA OLUŞMUŞ"

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de gazetecilerin yangının çıkış sebebiyle ilgili kendisine yönelttiği soruya "Elimize ulaşan bazı bilgiler ve deliller var. Tabi çalışmalarımız emniyet birimlerimizce devam ettiriliyor. Adli bir vaka oluşmuş ve olay adliyeye sevk edilmiş durumda. Şu an için bir gözaltı yok ama iddialar doğruysa gerekli işlemler yapılacak ve en yakın süreçte sonuçlandırılacaktır" yanıtını vermişti.