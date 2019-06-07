9 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel istismar! Emniyet'ten açıklama geldi
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Çankaya ilçesindeki bir markette 9 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar vakasının yakalandığı bildirildi.
Öğle saatlerinde, başkentin Çankaya ilçesinde meydana gelen olayda, markete alışveriş yapmak için gelen P.P., kasada aldığı ekmeğin parasını ödeyen 9 yaşındaki kızı dudağından öptü. P.P., daha sonra küçük kızı da yanına alıp, marketten çıktı. Bu sırada market çalışanı, polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine markete gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi. Görüntülerden yola çıkan ekipler, P.P.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. P.P.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.
EMNİYET'TEN AÇIKLAMA GELDİ
İl Emniyet Müdürlüğü'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, "Çankaya ilçesinde bir markette kız çocuğunun cinsel istismara uğradığına ilişkin Müdürlüğümüze yapılan ihbar ile bazı sosyal medya ve basın-yayın organlarındaki paylaşımlar üzerine; Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince şüpheli P. P. isimli şahıs yakalanmış olup, konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır" denildi.
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ARTIK GÖZ ÖNÜNDE YAPIYORLAR BUNLARI DEDİĞİNİZ GİBİ CEZALARA BAKILIRSACevap Yaz Yayından Kaldır
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vurup öldürseydiniz bide ihbar edip bekliyorlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Cezalar bu kadar hafif olunca herkesin içinde öpecek kadar rahat olur sapiklar...Cevap Yaz Yayından Kaldır