Maraşlı hayranlarını üzecek gelişme
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Maraşlı hayranlarını üzecek gelişme

Maraşlı hayranlarını üzecek gelişme
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Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz'un yer aldığı Maraşlı dizisinin akıbeti merak konusu oldu. Maraşlı final mi yapacak? İşte detaylar..

Final yapacağı konuşulan ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı için karar günü geldi çattı.

İTALYA'YA GİDİYOR

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Maraşlı'nın başrol oyuncusu Burak Deniz, Ferzan Özpetek'in çekeceği Cahil Periler dizisi için 15 Haziran'da İtalya'ya gidecek. Yakışıklı oyuncunun 8 bölümden oluşacak olan dizide Asaf adlı fotoğrafçıyı canlandıracağı öğrenildi.

SON BÖLÜM REYTİNGLERİNE GÖRE KARAR VERİLECEK

Burak Deniz'in İtalya'ya gidecek olması ve Maraşlı dizisinin son haftalarda aldığı düşük reyting sonuçları dizinin final yapacağı iddialarını gündeme getirdi. Aynı habere göre; sevilen dizinin devam edip etmeyeceği ise son bölüm reytinglerine göre karar verilecek.

Maraşlı hayranlarını üzecek gelişme

Kaynak: Snob Magazin

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